Eberswalde (MOZ) "Kommunikation mit Strom – Telefon und Rundfunk" ist der Titel der Ausstellung, an der die Museumsleiterin Brigit Klitzke und ihre Mitstreiter gemeinsam mit externen Fachleuten gerade unter Hochdruck arbeiten.

Die Macher der Schau hoffen darauf, von den Eberswaldern historische Erinnerungsstücke von 1880 bis heute als Leihgaben zur Verfügung gestellt zu bekommen. "Bitte beteiligen Sie sich an der Spurensuche!", heißt es im Aufruf aus dem Museum. Willkommen sind unter anderem Fotografien oder Ansichtskarten, auf denen oberirdische Telefon- oder Stromleitungen, der Obus-Testbetrieb von 1901, Straßenbahnen oder Industriebetriebe abgebildet sind, die früh Elektrizität benutzten. Gesucht werden überdies Eberswalder Familienerinnerungen rund um Telefon, Rundfunk und erste elektrische Geräte im Haushalt, die zum Beispiel in Tagebüchern und Briefen festgehalten wurden.

Zwischen Neustadt-Eberswalde und Schöpfurth wurde 1877 die erste deutsche Telefonverbindung außerhalb Berlins hergestellt. Von 1909 bis in die dreißiger Jahre hat die Firma C. Lorenz einen Versuchssender für drahtlose Telegrafie und Telefonie am Finowkanal betrieben. Schon 1883 wurde in Eberswalde zum ersten Mal Strom produziert – damals nur punktuell zur Beleuchtung einer Fabrikhalle.

Kontakt per E-Mail an titze@tet.uni-hannover.de oder per Telefon 03334 64415, Birgit Klitzke