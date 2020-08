Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat laut Medienberichten in der vergangenen Woche der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin eine dauerhafte Unterstützung zugesagt und sich für eine enge Zusammenarbeit von MHB und dem neu entstehenden Medizincampus in der Lausitz ausgesprochen. Diese Nachricht stieß bei Dr. Jan Redmann, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, auf große Freude: "Die Ankündigung, die MHB von Seiten des Landes dauerhaft zu fördern, ist eine hervorragende Nachricht für die MHB und unsere gesamte Region." Besonders in der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig die Stärkung der regionalen medizinischen Forschungseinrichtungen sei. "Die MHB wurde gegründet, weil wir einen gravierenden Ärztemangel in Brandenburg haben."

Das bestätigt Regierungssprecher Florian Engels auf RA-Nachfrage zu den Konditionen der Unterstützung. Der Bedarf rechtfertige deshalb eine Medizinerausbildung sowohl im Norden als auch im Süden Brandenburgs, so Engels. "Das liegt grundsätzlich im Interesse auch des Landes, muss aber im Rahmen einer zu erarbeitenden Gesamtkonzeption für die Medizinerausbildung im Land Brandenburg berücksichtigt werden." Konkrete Summen oder die Art der zukünftigen Unterstützung der MHB bleiben jedoch offen. Auch die MHB habe nur aus den Medien von Woidkes Zusage erfahren, berichtet MHB-Sprecher Dr. Eric Hoffmann. Regierungssprecher Engels verweist lediglich auf die aktuelle Förderung der MHB in diesem Jahr. "Insgesamt beläuft sich die Projektförderung im Nachtragshaushalt 2020 auf 6,6 Millionen Euro: Fünf Millionen für die Förderung der Akkreditierung und 1,6 Millionen für Forschungsprofessuren", so Engels. Offen ließ er jedoch, ob diese Förderung bis zum Zeitpunkt der Akkreditierung der MHB 2023/2024 fortgesetzt werden kann. "Das ist dem Landtag zur jeweiligen Beschlussfassung über die Landeshaushalte der Folgejahre vorbehalten."