Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Aus ungeklärter Ursache ist amMontag gegen 16.50 Uhr der Fahrer dieses roten VW in Höhe der Danckelmannstrasse nach links von der B 158 in Bad Freienwalde abgekommen und gegen einen Baum und ein Verkehrsschild geprallt. Das Auto fuhr von Bad Freienwalde in Richtung Platzfelde.

Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus nach Eberswalde gebracht.