Christian Heinig

Bernau (MOZ) Egal, ob man mit dem Regionalexpress vorbeirollt oder zu Fuß vorbeigeht – am Eindruck ändert sich nichts: Es ist noch ganz schön leer, das neue Parkhaus Bernaus auf dem Gelände der Stadtwerke an der Breitscheidstraße. Dabei liegt die Eröffnung des 5,5 Millionen Euro teuren Baus inzwischen schon mehr als zwei Monaten zurück. Da drängt sich die Frage auf: Wie erklären sich die vielen leeren Plätze? Wird die Stellfläche gar nicht benötigt? Liegt es an zu hohen Preisen? Oder kennen die Leute das Parkhaus mitten Zentrum einfach nicht?

Bei den Stadtwerken geht man mit dem Thema aktuell ganz entspannt um. Man habe das einkalkuliert, das Parkhaus sei ein langfristiges Projekt, heißt es dort. "Es braucht einfach Zeit", so Sprecherin Bettina Römisch. Die Auslastung werde mit dem Wohnneubau wachsen.

Insgesamt bietet das Parkhaus, das in einer Rekordzeit von nur neun Monaten entstanden ist, Platz für 377 Fahrzeuge. Nach Angaben der Stadtwerke sind in den ersten Wochen aber täglich nur 50 Ein- und Ausfahrten im Schnitt gezählt worden. Auch bei den 130 Stellplätzen, die für Dauermieter auf Jahresbasis vorgesehen sind (für 70 Euro im Monat), besteht noch viel Luft nach oben. 56 sind hier erst vergeben, das macht eine Auslastung von 43 Prozent. Immerhin: Es gibt laut Stadtwerken bereits 36 neue Anfragen, was die Dauerstellplätze angeht.

Bei der Frage nach den Gründen für die bislang überschaubare Nutzung liefern die Stadtwerke mehrere Erklärungen. Eine ist Corona. "In den letzten Monaten haben wegen der Pandemie kaum Veranstaltungen stattgefunden", betont Römisch und nennt unter anderem das aufgefallene Hussitenfest. Auch die Zahl der Pendler sei aktuell geringer. Stichwort: Homeoffice. Außerdem sei das Parkhaus noch neu, es müsse sich erst herumsprechen.

Aber was ist mit den Preisen? Hier gibt es durchaus nennenswerte Unterscheide, wenn man sich die Konkurrenz anschaut.

7,50 Euro gegenüber 6 Euro

Zum Vergleich: Wer sein Auto im neuen Parkhaus an der Breitscheidstraße abstellt, zahlt für die erste Stunde 1,90 Euro. Für jede weitere halbe Stunde 40 Cent. Im Parkhaus am Bahnhof kosten die ersten drei Stunden dagegen nur 0,50 Cent. Beim Tageshöchstpreis sieht es ähnlich aus: 24 Stunden parken am Bahnhof kosten 6 Euro, im neuen Parkhaus sind es 7,50 Euro.

Aus Sicht der Stadtwerke, die ab 2022 den Betrieb weiterer Parkhäuser der Stadt übernehmen sollen, sei es aber zu früh, um über die Preise nachzudenken. Es bleibt dabei: "Wir wollen dem Ganzen eine Anlaufzeit geben", so Römisch.