Matthias Henke

Gransee Ein neues Kundenbüro hat der Geschäftsführer des Energieversorgers Energie Mark Brandenburg (EMB), Dr. Jens Horn, am Montag am Granseer Kirchplatz gemeinsam mit Amtsdirektor Frank Stege eröffnet.

In der Vergangenheit hatte der Energieversorger ein Büro in Fürstenberg. "Die Besucherfrequenz war dort aber nicht so zufriedenstellend, es lag auch etwas versteckt", so Horn zur früheren Dependance am Marktplatz der Wasserstadt in der alten Schule. Vom neuen Standort in der Gransee verspreche er sich dagegen viel. Bei der Wahl des Standortes für das neue Büro habe man auf gute Erreichbarkeit geachtet. Es liege nicht nur mitten in der historischen Altstadt, vis-à-vis der zentralen Bushaltestelle, sondern auch zentral im angestammten Versorgungsgebiet im nördlichen Oberhavel. So könnten auch Kunden und Interessenten aus den umliegenden Ortschaften schnell zur Energieberatung gelangen.

Dass das Potsdamer Unternehmen in der Region weiter Präsenz zeigen wolle, habe beizeiten festgestanden, betonte Horn. "Wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern um nah bei unseren Kunden zu sein. Als regionaler Energiepartner setzen wir auf Präsenz vor Ort. Auch wenn immer mehr unserer Kunden digital mit uns kommunizieren, besteht nach wie vor das Bedürfnis nach persönlicher Beratung", so Horn weiter. EMB-Mitarbeiterin Katharina Kaiser ist deshalb immer montags im Kirchplatz 3 von 14 bis 17 Uhr vor Ort, um Fragen rund um Erdgas, Strom und Energielösungen zu beantworten.

Amtsdirektor Frank Stege unterstrich die Bedeutung Gransees als Anlaufpunkt auch für Einwohner umliegender Ortschaften. Dies sei seit den Tagen als Kreisstadt gewachsen. "Und wir tun unser Möglichstes, um die Innenstadt weiter zu stärken", so Stege weiter, der betonte, dass sich das EMB-Büro da gut einfüge. Ein von vielen lang erwarteter Schritt in Sachen Infrastruktur sei der Bau des Gesundheitszentrums gewesen. Aber auch große Arbeitgeber, wie etwa der Kommunale Versorgungsverband des Landes Brandenburg spielten bei der Stärkung der Innenstadt eine wichtige Rolle.

Mit eingebracht bei der Standortsuche der EMB hat sich auch die regionale Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums, Regio Nord, worauf deren Geschäftsführer Olaf Bechert besonders hinwies, der Jens Horn und seine Kollegen am Montag ebenfalls begrüßte.