Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Mit einem Umfang von rund 43 500 Euro könnte in Altfriedland an der Badestelle am Klostersee eine neue Steganlage gebaut werden. Dafür stellt das brandenburgische Landwirtschaftsministerium über LEADER Mittel in Höhe von rund 32 500 Euro zur Verfügung. "Allerdings steht noch immer eine Klärung der Badeaufsicht aus", erklärte Neuhardenbergs Vize-Amtsdirektor Thomas Manig am Montag. Gebaut werde erst, wenn dieses Problem gelöst sei.

Seit Ende der 1960er-Jahre ist die Badestelle als Naherho-lungsgebiet ausgewiesen. Der Klostersee zählt für viele Menschen – nicht nur aus der Umgebung, sondern auch von weiter her – zu den schönsten Badeseen. Vor einigen Jahren musste der jahrzehntealte Steg abgebaut werden. Mit der neuen Anlage würde die Badestelle ihre Attraktivität zurückerhalten, so das Ministerium. Und der denkmalgeschützte Bereich der Klosteranlage mit Kirche und Klosterschänke wird damit auch aufgewertet.

Die Steganlage dient künftig nicht nur dem Badevergnügen: Darüber hinaus würde es für die umliegenden Schulen möglich sein, den Schwimmunterricht wieder vor Ort durchzuführen. Das von der Kommune finanzierte Vorhaben wird nachdrücklich von den Bürgern unterstützt. Möglich wird es durch die Förderung des Agrarminis-teriums über LEADER – das Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung, das aus dem EU-Agrarfonds ELER und nationalen Mitteln finanziert wird.