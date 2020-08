Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Alles gerät durch die Pandemie durcheinander, auch erfreuliche Dinge, wie Auszeichnungen. So werden seit 2006 von der Agentur für Arbeit in Neuruppin jährlich engagierte Ausbildungsbetriebe aus der Region ausgezeichnet.

"Die geplante 14. Festveranstaltung am 16. März mussten wir pandemiebedingt leider absagen. Dennoch möchten wir auf die Würdigung der besonderen Ausbildungsleistungen der prämierten Firmen nicht verzichten", teilte am Montag Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin, mit. Daher würden die Ausbildungszertifikate 2019/2020 jetzt vor Ort in den Unternehmen übergeben. Die Besuche der Firmen durch die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin und Führungskräfte und Vermittlungsfachkräfte des Arbeitgeber-Service sollen bis Ende September stattfinden.

Einsatz für Schwächere

Insgesamt werden 14 Unternehmen aus der Bezirksregion der Agentur prämiert, drei sind aus Oberhavel dabei. Das sind Grunske Metall Recycling in Germendorf, der Hennigsdorfer Seniorenwohnpark und das Dienstleistungszentrum von Rewe in Oranienburg. Die drei Firmen werden in der Kategorie Klassik ausgezeichnet. Darunter fallen Betriebe, die in den vergangenen Jahren "kontinuierliche Ausbildungsqualität gezeigt und schwächere Bewerber integriert haben", so die Arbeitsagentur.

Viele Lehrstellen gemeldet

2020 ist in jeder Hinsicht ein besonderes Ausbildungsjahr. Trotz Krisensituation wurden seit Oktober 2019 mehr Ausbildungsstellen als im Vorjahreszeitraum gemeldet. Aktuell sind 1 228 Ausbildungsstellen in Oberhavel, Havelland, Ostrprignitz-Ruppin und der Prignitz noch unbesetzt. Die Unternehmen seien weiter stark daran interessiert, Fachkräfte für die Region auszubilden. "Deshalb möchten wir uns bei allen Unternehmen bedanken, dass sie trotz der aktuellen Krise in ihrer Ausbildungsbereitschaft nicht nachlassen", so Beate Kostka.