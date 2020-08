Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Leerstehende Gebäude in Oberhavel sollen bei Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie als Unterrichtsräume dienen. Das schlagen die Bündnisgrünen im Landkreis vor.

"Jede Schule in Oberhavel braucht ab sofort ein professionelles IT-Management, das technischen Support, Administration der Soft- und der Hardware und die Beschaffung umfasst", stellte Ingrid Hüchtker, Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen Oberhavel, eine zentrale Forderung der Bildungskonferenz der Partei vor, die am Sonnabend in Oranienburg stattfand. Nur so könne die Digitalisierung rasch vorangetrieben werden, denn die Lehrer seien in Sachen Technik eben keine Profis. In der Pflicht seien hier die Schulträger, sei es der Landkreis oder die Kommunen. Hingegen bräuchten die Pädagogen laut Hüchtker Zeit, den Wandel zu gestalten und sich selbst fortzubilden.

Lehrer, Eltern, IT-Experten und Schüler waren ins Regine-Hildebrandt-Haus gekommen und trugen zusammen, was dringend nötig ist, um aus der Zeit der Schulschließungen zu lernen. So sei es wichtig, dass jedem Schüler digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. "Der Erfolg digitaler Bildung darf nicht vom Elternhaus abhängen. Wir müssen alle Schüler in Oberhavel erreichen", so die Kreistagsabgeordnete der Grünen, Gerlinde Dumke.

"Sollte es wieder zu Schulschließungen kommen, darf es nicht wieder so sein, dass die Kinder zuhause bleiben müssen. Auch in Oberhavel gibt es viele Räume, die jetzt leer stehen, seien es Veranstaltungs- und Konferenzräume oder Kirchen. Dort sollte Unterricht in kleinen Gruppen und mit viel Abstand möglich sein, eventuell kombiniert mit digitalem Unterricht", so Hüchtker, die selbst als Grundschullehrerin arbeitet.