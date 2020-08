MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Drei Betriebe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden 2020 von der Agentur für Arbeit in Neuruppin für ihre kontinuierliche Ausbildungsqualität und die Integration von schwächeren Bewerbern ausgezeichnet: Das ist die Kartzfehn Märkische Puten GmbH in Gühlen-Glienicke, das Waldschlösschen in Kyritz und die Friseurgenossenschaft Neuruppin. "Wir können hier in der Region alle stolz sein, dass wir so viele tolle und engagierte Ausbildungsbetriebe haben", lobt Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Neuruppin. "Die Betriebe werden seit 2006 jährlich von der Agentur für Arbeit Neuruppin und dem Verwaltungsausschuss ausgezeichnet. Die geplante 14. Festveranstaltung am 16. März mussten wir corona-bedingt leider absagen."

Da man jedoch nicht auf die Würdigung der besonderen Ausbildungsleistungen der prämierten Firmen verzichten wolle, so Kostka, werden die Ausbildungszertifikate 2019/2020 vor Ort in den Unternehmen überreicht und Danke gesagt. Insgesamt sind aktuell noch 1228 Ausbildungsplätze in allen vier Kreisen des Agenturbezirks unbesetzt.