Martin Risken

Badingen (MOZ) Dorfentdecker waren am Montag in Badingen unterwegs. 22 Schüler der Klasse 9a der Exin-Oberschule Zehdenick gehören zu den Glücklichen, die von der DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement für das Projekt "Stadtentdecker" auserkoren wurden. Ziel der Projektwoche, die zusammen mit der Brandenburgischen Architektenkammer veranstaltet wird, ist es, einige Vorschläge für die Nutzung des Festen Hauses zu machen. Von einem fertigen Konzept will die begleitende Architektin Carmen Mohrin aber nicht sprechen, eher von einem sehr kreativen Projekt und dem Sammeln von Ideen. In vier Arbeitsgruppen sollen sich die Schüler dem Ziel nähern: durch ein Theaterspiel, dem Modellbau, einer Installation und dem Anfertigen von Collagen. "Die Schüler sollen Impulse geben, Ideen entwickeln", schwebt der Architektin vor. Jedenfalls können verschiedene Darstellungsformen genutzt werden, um diese Ideen zu präsentieren.

Am Montag aber stand erst einmal Geschichtsunterricht auf dem Stundenplan, anschaulich dargestellt von dem Historiker Uwe Zietmann, der die Jugendlichen zu einem Rundgang durch Osterne einlud. Die alte Brennerei und das frühere LPG-Gebäude standen bei der Tour im Mittelpunkt. Von der Steinzeit über die erste Besiedlung des Dorfes bis hin zur LPG reichte das Spektrum. Darüber hinaus erinnerte Zietmann an die polnischen Zwangsarbeiter in Marienthal. Bevor die Entdeckertour in Badingen fortgesetzt wurde, gab es noch einen kleinen Exkurs in das heutige Badingen. Ortsvorsteher Claus-Dieter Wilksch begrüßte die Schüler dazu im Festen Haus, ein historischer Abriss über die mehr als 750-jährige Geschichte Badingens schloss sich an, kurzweilig vorgetragen von Uwe Zietmann. Im Schnelldurchgang gab es Hinweise zur Erstbesiedlung durch die Slawen und über die Lehnherren.

Anschließend machten sich die Jugendlichen mit Carmen Mohrin und Projektleiterin Ulrike Eichentopf von der DKB-Stiftung auf den Weg durchs Dorf, um das Umfeld des Festen Hauses näher kennenzulernen: Schmiede, Sattlerei und Stellmacherei waren die Stationen, die allerdings nur von außen besichtigt werden konnte, weil sie sich in Privatbesitz befinden. Und was soll das Projekt bewirken? "Es stärkt die Identifikation mit ihrem Lebensraum und die Jugendlichen erfahren Aufmerksamkeit für ihre Lebensvorstellungen", heißt es vonseiten der Stiftung. Die Ergebnisse der Projektwoche werden sie in einem abschließenden Gespräch vorstellen.