Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt und Słubice wollen sich nicht mehr als Europäische Kulturhauptstadt und auch nicht für die Ausrichtung einer Landesgartenschau bewerben. Das geht aus dem Strategiepapier hervor, mit dem Oberbürgermeister René Wilke die Rathauspolitik nach der Corona-Krise neu ausrichten möchte (MOZ berichtete). Angesichts wegbrechender finanzieller Möglichkeiten, begrenzter personeller Ressourcen und notwendiger Richtungsänderungen aufgrund neuer Rahmenbedingungen sei eine andere Prioritätensetzung notwendig, heißt es. Daher werde sich die Stadt "von einigen angekündigten Projekten verabschieden" – dazu zählen die Bewerbungen für eine Laga und den Titel EU-Kulturhauptstadt.

Beide Projekte sind im gemeinsamen Handlungsplan 2020-2030 mit Słubice verankert, den die Stadtverordneten der beiden Städte im Dezember beschlossen hatten. Dass die Kandidaturen nun zurückgestellt werden sollen, sei mit der Słubicer Verwaltung abgestimmt, so René Wilke. "Stattdessen werden wir unsere Priorität auf das kommende Stadtjubiläum 2028 lenken", erklärt der Oberbürgermeister; in acht Jahren feiert die Stadt ihr 775-jähriges Bestehen.

Vor einem Jahr hatten beide Partnerstädte den Plan einer deutsch-polnischen Bewerbung als Europas Kulturhauptstadt verkündet. Um die Chancen zu erhöhen, wollten Frankfurt und Słubice die Bewerbung zuletzt auch auf den deutsch-polnischen Grenzraum von Kostrzyn/Küstrin bis Guben/Gubin ausdehnen und darüber hinaus die finnisch-schwedische Doppelstadt Tornio-Haparanda mit ins Boot holen. Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte seine Unterstützung zugesagt. Der Titel wird jährlich von der EU vergeben. Damit soll das europäische Kulturerbe bekannter gemacht und für internationales Miteinander geworben werden. Für 2029 hat Polen das Vorschlagsrecht.

Die Ausrichtung einer Landesgartenschau stand seit Oktober vorigen Jahres im Raum. Von einer erfolgreichen Bewerbung hatte sich die Doppelstadt Impulse für die Stadtentwicklung erhofft. Gestalterisch sollte davon dann auch das Stadtjubiläum im Jahr 2028 profitieren.

Strategische Neuausrichtung auch bei Markostseite

"Die beiden Projekte zu streichen, ist auch für mich sehr schmerzhaft, weil ich dafür mitgekämpft habe. Beides hätte, bei einer erfolgreichen Umsetzung, eine tolle Wirkung für die Stadt entfalten können", erklärt Wilke. Doch es sei einfach nötig, abzuschichten. Zum einen wegen der Corona-Krise und den schwindenden finanziellen Möglichkeiten. Zum anderen wegen der Tesla-Ansiedlung, deren Chancen die Stadt nutzen will. "Wir haben eine ganze Liste neuer Aufgaben und Herausforderungen", betont Wilke. Zudem seien Kandidaturen als Kulturhauptstadt oder für eine Gartenschau Projekte mit ungewissem Ausgang, die viel eigenes Geld kosten – ohne Sicherheit für den Zuschlag. Das gehe jetzt nicht mehr.

Eine strategische Neuausrichtung ist auch bei anderen Vorhaben geplant. Dazu gehört neben der Slubicer Straße – in der vorigen Woche hatte die Stadt die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Projektentwickler für die Fläche für beendet erklärt – auch das Projekt Markostseite. Sollte, so heißt es im Strategiepapier, das Projekt in der Bischofstraße bis Mitte 2021 nicht die "unzweifelhafte Reife für den Baustart 2022 erreicht haben", werde es neu aufgestellt. Geplant sind ein Vier-Sterne-Hotel, ein Wellnessbereich, Wohnungen und Büros. Derzeit ist die Premero Immobilien GmbH im Rahmen eines Anhandgabeverfahrens mit der Projektentwicklung beauftragt. Auf den Prüfstand stellen will die Stadt auch die Ansiedlung des Zolls auf der Fläche des GVZ Nord sowie – in Abhängigkeit der Einhaltung der Zusagen von Bund und Land vor der Corona-Krise – das Projekt Collegienhaus/Stiftung Haus Brandenburg.