Jürgen Kern

Schönow Beide Teams eroberten mit ihrem erfrischenden Spiel die Herzen der rund 250 Zuschauer. Nach einem vorsichtigen Abtasten gab es einen ersten Vorgeschmack auf die Spielweise der Heimelf. Felix Seidel lieferte ein langes Zuspiel auf Dariusz Szmulski, der aber nicht abschließen konnte. Der SV Pinnow hatte in den ersten 20 Minuten wenig Spielanteile und wenn er im Anmarsch war, dann wurde er clever gestoppt.

Den ersten Pinnower Großalarm durch Tobias Schmock und Patrick Höfert entschärfte Piotr Grabarczyk. Und gleich danach scheiterte Pinnows bester Mann auf dem Platz, Djibril Badji aus 18 Metern an SSV-Keeper Maurice.

Einen Schockmoment erlebten die SSV-Fans nach knapp einer halben Stunde. Robert Jung spielte sich mustergültig durch und Szmulski drosch den Ball aus fünf Metern über den Balken. Ein einfacher Seitstoß hätte gereicht. Sekunden vor dem Pausenpfiff erlöste Szmulski aber seine Elf von dem Druck und erzielte das 1:0.

Der Beginn der zweiten Halbzeit stand für den Gastgeber unter einem unglücklichen Stern. Maik Zachowski erhielt wegen Meckerns zu Recht von Schiedsrichter Mathias Hoppe Gelb (47.). Da er sich auch später kaum beruhigte, war die Einwechslung von Henrik Engelmann für ihn nur konsequent (52.). Aber nicht nur deshalb begannen für die Heimelf schwere Zeiten. Pinnow verstand es, durch einen klugen Spielaufbau Räume zu erschließen, die vom Gastgeber nur unzureichend verteidigt wurden.

Youngster als Matchwinner

So kam es zur größten Pinnower Chance bis dahin. Der scharfe Schuss von Kristof Konitzer wurde aber durch Bäuerles großartige Parade zur Ecke geblockt. Nach mehreren Anläufen bot sich für Badji der nächste Riese, aber er scheiterte am meisterlichen Bäuerle. Das 1:1 war tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Maurice Martini gab dafür den Pass zu Eshagh Bayani, der zum umjubelten 1:1-Ausgleich traf (72.). SSV-Coach Krause ging trotz drohender Verlängerung ins Risiko. Er nahm den keinesfalls enttäuschenden Lukas Drews vom Feld. Für ihn kam Youngster Hein-Peter Splett (79.), der sich drei Minuten später als Glücksgriff erwies. Angegriffen vom Keeper, wich er weit nach links aus und markierte so aus spitzem Winkel den 2:1-Siegtreffer.

Schönower SV: Maurice Bäuerle – Felix Seidel, Maik Zachowski (52. Henrik Engelmann) Piotr Grabarczyk, Bartosz Tatarczuk (85. Dogan-Marcel Böttcher), Lukas Drews (79. Hein Peter Splett), Dariusz Szmulski, Robert Jung, Wojciech Szczupakiewicz, Christian Freudenberg, Oliver Boche

SV Pinnow: Kevin Wiesner – Patrick Höfert (52. Tom Schartow), Tobias Schmock, Eshagh Bayani (52. Siaka Gikineh, Djibril Badji, Philip Hermann, Kevin Wilke, Maurice Martini (88. Rick Neßler), Kristof Konitzer, Kevin Langbecker, Lukas Theel