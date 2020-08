Kai Beißer

Schöneiche (MOZ) Gordon Kühnel war natürlich happy. "Zwei Tore sind schon nicht schlecht", sagte der 26-jährige Schöneicher Angreifer nach dem Abpfiff, wusste aber auch, bei wem er sich bedanken durfte. "Das erste war nicht schwer, das hat Mo super vorbereitet. Und vor dem 3:1 habe ich gesagt, Tuchte macht den rein."

Tuchte – gemeint ist Dominik Tuchtenhagen – hatte in der 84. Minute einen noch leicht abgefälschten 20-Meter-Freistoß aus halbrechter Position an die Latte des Erkneraner Gehäuses geknallt, den zurückspringenden Ball wuchtete Kühnel mit einem Hechtkopfball über die Linie. Und beim 1:0 hatte Moritz "Mo" Borchardt von der linken Seite punktgenau geflankt, so dass der Rotschopf keine Mühe hatte zu vollenden (15.).

Der 24 Jahre alte Rückkehrer Borchardt war trotz des Doppeltorschützen so etwas wie der Matchwinner für die Germania. Denn auch den Treffer zur 2:1-Halbzeitführung hatte er mustergültig vorbereitet: Auf der rechten Seite ließ er seinen jungen Gegenspieler Felix Reichelt ziemlich alt aussehen, vernaschte diesen am Strafraumeck und legte quer zu Denis Teterea (43.).

Black Out von Keeper Küter

Zwischenzeitlich hatten die Gastgeber ausgeglichen, als Schön-eiches Schlussmann Chris Küter in einer Art Hitze-Black-Out den Ball in die Füße von FVE-An-greifer Robert Szczegula spielte, der wiederum den freistehenden Tom Worm sah (36.).

"Es war wichtig, dass wir vor der Pause wieder in Führung gegangen sind", analysierte Borchardt treffend. "Wir sind ruhig geblieben und konzentriert, haben im richtigen Moment die Bälle in die Tiefe gespielt." Der Offensivakteur hatte drei Jahre für Eintracht Mahlsdorf in der Berlin-Liga gespielt, jetzt ist er ebenso wie Tuchtenhagen wieder zurück in Schöneiche. "Der Kontakt ist ja nie ganz abgerissen, und ich bin tatsächlich froh, wieder hier zu sein."

Wiedersehen in der Liga

Germania-Trainer war natürlich zufrieden: "Wir haben hundert Prozent Gas gegeben und uns das Weiterkommen redlich verdient." Sein Erkneraner Kollege hatte zwar in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung seiner Mannschaft gesehen, "aber wir haben eben das 2:2 nicht gemacht", sagte Ronald Mersetzky, der damit haderte, dass ihm etliche Spieler fehlten, andere noch nicht richtig fit waren, weil sie nur wenige Trainingseinheiten hatten absolvieren können.

Immerhin hat der Verlierer schon bald die Chance zur Revanche: Bereits am 26. September stehen sich die beiden Rand-berliner Rivalen am 5. Punktspieltag der Landesliga Süd erneut gegenüber, dann in Schöneiche.