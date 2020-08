Oliver Schwers

Kerkow/Greifenberg (MOZ) Wie, nach so langer Zeit soll einfach so Schluss sein? Nein, sagen sich die Kollegen von Udo Michallik. Der beliebte Schlosser von der Brandenburger Landtechnik (BLT) Kerkow muss mit einem richtigen Paukenschlag sein Arbeitsleben beenden. Also bereiten sie ihm heimlich eine Überraschung vor.

Er ahnt nichts an diesem letzten Arbeitstag. Seine Frau – eingeweiht von den Kollegen – lässt ihn um 6 Uhr aufstehen. Als er vor die Tür schaut, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen: Auf der Straße wartet eine Eskorte, die ihn letztmals an seine Arbeitsstelle fährt. In einer mit Sonnenblumen geschmückten Personenkabine auf einem Teleskoplader darf Udo Michallik Platz nehmen. Begleitet von fünf Werkstattwagen der Landtechnikfirma rollt er auf diese Weise von Greiffenberg nach Kerkow auf den Maschinenhof, wo er herzlich empfangen wird. Überraschung gelungen.

"Wir haben Udo 365 Tage im Jahr zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können, wenn Not am Mann war", sagt sein Chef Michael Branding. "Er ist noch ein Monteur von der alten Generation." Der hat Maschinenöl im Blut. Der weiß noch, wie wichtig es ist, dass die Traktoren und Drescher, die Radlader und Ackergeräte laufen müssen. Robuste Technik im Dauereinsatz auf den Feldern der Uckermark.

In der Lehre Unterbringung im Frauenknast

Gelernt hat Udo Michallik als Betriebsschlosser in Nordhausen. Und als er bei seinem Militärdienst für das Postministerium der DDR eingesetzt wird, kommt er nach Polßen, wo die Monteure im ehemaligen Frauenknast untergebracht werden. Eines Abends lässt der Gastwirt aus Bruchhagen nachfragen, ob die jungen Männer nicht mal einkehren wollen. Und so lernt er seine Frau kennen und bleibt in Greiffenberg.

Arbeitsort wird der Kreisbetrieb für Landtechnik, wo er bis 1992 Maschinen repariert. Doch das traditionsreiche Unternehmen hat damals Schwierigkeiten, sich auf dem neuen Markt zu etablieren. Über seinen ehemaligen Meister findet er schnell einen neuen Job bei einem Frontladerhersteller bei Peine. Er wird Fachmann für die für die Landtechnik so wichtigen Fahrzeuge. Bei der Auslieferung neuer Modelle schickt ihn der Arbeitgeber sogar bis nach Nowosibirsk.

Doch die Leute aus der gleichen Zunft halten den Kontakt untereinander. Und so fängt Udo Michallik am 1. April 1994 bei der Firma Jürgensen an, aus der später die Brandenburger Landtechnik hervorgeht. Er kann noch die alte DDR-Technik instandsetzen, kennt aber auch die neuen Maschinen. Die Entwicklung rast. Die Monteure müssen mithalten, als die Elektronik Einzug hält. Schraubenschlüssel und Computer gehören jetzt zusammen. Und das bei Wind und Wetter. "Was wir draußen machen konnten, haben wir direkt vor Ort gemacht", erzählt der Schlosser. "Der Zusammenhalt war früher aber besser. Wenn der Bauer gesagt hat, es ist Mittag, dann hat er uns zum Essen eingeladen. Das gibt’s heute kaum noch." In Polen nehmen die Kollegen aus Deutschland sogar an den Erntefesten teil.

Als die Kunden von BLT erfahren, dass einer der Aufbaupioniere seinen Abschied nimmt, laden sie ihn spontan zu einem Frühstück ein. Es soll im September stattfinden. Was macht der Mann mit den großen Schlosserhänden jetzt? Kurios: Er kümmert sich plötzlich um filigrane Dinge. "Ich baue die TT-Bahn wieder auf."

Sein Chef trennt sich nur schwer: "Wir haben uns immer als große Familie gesehen", sagt Michael Branding. "Die erste Maschine verkauft der Händler, die zweite verkauft der Schlosser."