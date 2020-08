Berlin Es ist mit Sicherheit nicht Linda Teutebergs Verschulden, dass die FDP schlecht dasteht. Die Liberalen tun sich seit Beginn der Legislatur schwer, ein Profil zu finden. Sie irrlichtern geradezu durch die politische Landschaft. Die freche Partei, die mit einem digitalen Fortschrittsversprechen im Wahlkampf reüssierte, konzentrierte sich in der Opposition zunächst auf jene Wähler, die um jeden Preis wünschen, dass alles so bleibt, wie es schon immer gewesen ist. Sein Flirt mit Rechts wurde spätestens mit dem Thüringer Kemmerich-Debakel zum GAU.

Inzwischen gibt sich Lindner geläutert, aber auch seine Kritik an der Pandemiepolitik der Bundespolitik hörte sich in vielen Ohren zu schrill an. In einer Zeit, in der eine starke freiheitliche Stimme so wichtig wie selten zuvor wäre, findet die FDP den Ton nicht. Teuteberg vermochte es in dieser Situation nicht, eigene Akzente zu setzen. Insofern ist der Vorwurf der Zaghaftigkeit sicherlich berechtigt. Dennoch wirkt sie ein wenig wie ein Bauernopfer im Kampf der Parteispitze um die politische Zukunft.

Nun wollen sich die Liberalen wieder primär wirtschaftlichen Themen zuwenden. Die Personalie Wissing soll ihnen dafür den nötigen Auftrieb geben. Im kommenden Jahr stehen neben der Bundestagswahl unter anderem Wahlen in Rheinland-Pfalz an. Sicherlich kein Zufall, dass Wissing gerade dort Wirtschaftsminister ist. Wie vor der Bundestagswahl 2017 hofft die FDP auf Rückenwind durch gute Ergebnisse in den Ländern. Dass Wissing auch noch Teil einer Ampelkoalition ist, zeigt, dass die FDP nicht nur zur CDU anschlussfähig sein möchte. Das ist politisch klug: Die FDP könnte so wieder zum Zünglein an der Waage möglicher Koalitionen werden.