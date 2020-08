Firmenbesuch: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, 2. v. r.) war am Montag in Strausberg auch bei der Firma Allresist. Hier erläutert ihm Inhaber Matthias Schirmer (r.) gerade die Produktion von Fotolacken. Landrat Gernot Schmidt (2. v. l.) begleitete den Besuch. Das gelbe Licht ist für die Chemikalien in der Produktion unabdingbar. © Foto: Jens Sell

Strausberg (MOZ) Geradezu überwältigt sei er von seinem Besuch bei Allresist, sagt Dietmar Woidke nach dem eineinhalbstündigen Aufenthalt in dem Hightech-Chemie-Unternehmen im Strausberger Gewerbegebiet Nord:

"Ich kannte das Ehepaar Schirmer ja aus Potsdam von zahlreichen Preisverleihungen in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Heute habe ich gesehen, welche Leistung hinter diesen Preisen steckt: Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Innovation, Flexibilität und Mitarbeiterführung." Brigitte und Matthias Schirmer führten den Ministerpräsidenten und sein Gefolge nach kurzer Ankleideprozedur mit Kitteln und Schutzbrillen durch die Produktionsstätten von Fotolacken und E-Beam-Resists, leitfähigen Polymeren und – seit Ausbruch der Corona-Pandemie – eben auch Desinfektionsmitteln.

Chemiker unter sich

Von den Chemikern Maik Gerngroß und Oliver Schirmer ließ sich Woidke zeigen, wie sie langkettige leitungsfähige Polymere mittels Synthese und Dialyse als Rohstoff für die Resist-Produktion in einem selbst entwickelten Verfahren herstellen. Mit Produktionsleiterin Diana Zimmermann fachsimpelte der Ministerpräsident über den Einsatz von Aceton zum Entfetten von Leiterplatten. "Ich habe selbst mal in einem Labor gearbeitet, das gut als Kulisse in einem Film über Justus Liebig gedient haben könnte", plauderte er aus der Jugendzeit.

Die Corona-Krise hat Allresist nicht nur mit dem selbst produzierten Desinfektionsmittel gut überbrückt. "Unsere Vorratshaltung an Roh- und Ausgangsstoffen reicht ein Jahr, aber wir haben auch Produkte für einen längeren Zeitraum eingelagert", berichtet Matthias Schirmer, "da hat sich unsere Entscheidung zur Erweiterung des Standorts 2018 voll bewährt." Die hohe Qualifikation und Kompentenz der meist promovierten Mitarbeiter und ihr Innovationsdrang beeindruckten Woidke sehr. Als ihm Brigitte Schirmer die Pausenräume und sozialen Einrichtungen zeigte, ahnte er den Ursprung der hohen Motivation: "Offensichtlich verstehen Sie es sehr gut, Ihre Leute zu Höchstleistungen mitzureißen", sagte er anerkennend.

Auch vom Rettungsdienst Märkisch-Oderland, den er erstmals seit dessen Umzug 2018 ins neue Domizil im Gewerbegebiet-Nord besuchte, zeigte sich Dietmar Woidke begeistert. Die besten Räumlichkeiten und Fahrzeuge nützten allerdings wenig, "wenn man nicht die entsprechenden gut motivierten Mitarbeiter hat", sagte er. Auch diesbezüglich sei der Rettungsdienst des Landkreises mit derzeit 18 Auszubildenden, sechs pro Jahrgang, gut aufgestellt.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Woidke beim Dauerthema Wasserversorgung. Mit Landrat Gernot Schmidt sei er sich einig, dass die Wasserversorgung in der Region nicht auf der Ebene eines Verbandes zu klären sein wird. "Wir müssen größere Regionen und mehrere Verbände in den Blick nehmen und sehen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wasserversorgung zu sichern, ohne das Grundwasser punktuell übermäßig zu belasten", sagte Woidke bei einem Gespräch in der Lokalredaktion der MOZ mit Schmidt.

Dieser berichtete von einer vom Umweltministerium, dem Landkreis Märkisch-Oderland und Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) installierten Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller Wasserverbände der Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree, die Vorschläge zur Sicherung der Wasserversorgung erarbeiten soll. "Derzeit bereiten wir die ersten Treffen vor", sagte Schmidt. Mit Woidke sei vereinbart, dass die kommunale Ebene und die Wasserverbände Vorschläge erarbeiten sollen, die von der Landesregierung begleitet werden – wenn sie machbar seien. "Zu diesen Vorschlägen zählt aber nicht, mehr Wasser in Strausberg zu fördern, sondern darüber zu reden, wie beispielsweise Ringleitungssysteme geschaffen werden können und Systeme zwischen den Verbänden, die sicherstellen, dass Defizite untereinander ausgeglichen werden könnten", sagte Schmidt.

30-Minuten Takt Ende 2024

Konkretes konnte Woidke in Sachen 30-Minuten-Takt auf der Ostbahn zwischen Müncheberg und Berlin-Ostkreuz sagen. "Das aktuelle Vergabeverfahren für das Netz Ostbrandenburg sieht ab Dezember 2024 eine Verdichtung des Angebots auf zwei Züge pro Stunde vor." Derzeit würde geprüft, ob vorher gegebenenfalls einzelne Verstärkerfahrten angeboten werden könnten – zum Beispiel in den Stoßzeiten. Beim nächsten Bahngipfel Deutschland–Polen, der im vierten Quartal 2020 oder ersten Quartal 2021 in Berlin stattfinden solle, "wird die Ostbahn ein zentrales Thema sein", sagte Woidke. Mit der Ansiedlung von Tesla hätten Infrastrukturvorhaben wie dieses in Ostbrandenburg noch mal eine größere Bedeutung für die Landesregierung bekommen.