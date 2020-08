Die Natur zum Vorbild: Die Eichenstämme, aus denen die Stelen für die Wittstocker Ausstellung am Wochenende entstehen, sieht sich Benjamin Schulte genau an. Jede einzelne Biegung und Beugung berücksichtigt er bei seinen Kunstwerken. © Foto: Ulrike Gawande

Ulrike Gawande

Netzeband (MOZ) Vier Jahre war der Zimmerer Benjamin Schulte auf Wanderschaft. Auf der Walz arbeitete er in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Rumänien. Auch auf Teneriffa war er. Dort jobbte er gemeinsam mit einem Bildhauer in einem Klettercamp. Mit zwei weiteren Zimmerleuten zog er dann durch British Columbia in Kanada. Doch anstatt auch nach Walz wieder in die Ferne zu schweifen, so wie es vielen seiner Kollegen geht, kehrte der 29-Jährige nach Netzeband zurück, das er ebenfalls auf seiner Wanderschaft kennengelernt hatte. "Meine Reiselust ist erst einmal gesättigt."

Aufgewachsen im Norden

Schulte, der in Eckernförde aufgewachsen und nach seiner Zimmerer-Lehre noch eine Ausbildung zum Holzbildhauer in Flensburg angeschlossen hat, erinnert sich: "2015 war ich das erste Mal in Netzeband. Mir hat es hier gut gefallen. Besonders die Gemeinschaft." Deshalb kam Benjamin Schulte auch während seiner Wanderschaft in das Temnitzdorf. "Zum Arbeiten und zu Besuch", lacht der junge Mann, der sich vor zwei Jahren als Holzgestalter selbstständig gemacht hat. Wenn er nicht gerade für den Theatersommer Netzeband im Bereich des Kulissen- oder Dekorationsbaus tätig ist, nutzt er einen Teil der großen Werkstatt des technischen Leiters, Robert Vogel, für eigene Arbeiten.

Für das diesjährige Hauptstück, die "Bluthochzeit" von Garcia Lorca, schuf Benjamin Schulte die beiden Stierköpfe, die über den andalusischen Hütten thronen. Aus Ton hat er die Köpfe modelliert, für die er sich nicht nur von Fotos, sondern auch von echten Tieren im Nachbardorf inspirieren ließ. Anschließend wurde das Tonkopf mit einem thermoplastischen Stoff abgeformt, erwärmt und der Ton entfernt. "Das war eine sehr interessante Arbeit", so der 29-Jährige. "In Flensburg haben wir viel modelliert. Das macht mir Freude." Doch Schulte ist sich auch nicht zu schade, bei anderen Arbeiten beim Theatersommer mitanzupacken. So ist er in diesem Jahr als Ordner tätig und weist den Gästen ihre Sitzplätze zu.

Aber jede freie Minute verbringt er in der Werkstatt. Er habe immer gewusst, dass er mit Holz arbeiten will. "Das war mein Traum. Holz ist ein fantastischer Werkstoff, mit dem vieles möglich ist." Die Kombination aus Zimmererlehre und der Ausbildung als Holzbildhauer sei ideal. Gerade liegen zahlreiche Eichenstämme vor der Halle, aus denen Schulte Stelen für die Open Air Gallery herstellt, die an diesem Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Wittstock öffnet. Inspirieren lasse er sich für seine Werke davon, wie sich das Material verhält. Es seien spielerische Ideen, die er dann aus Papier als Vorlage fertigt. Licht und Schatten beeinflussen seine Arbeiten. Anstatt mit Eiche arbeitet er oft jedoch mit Lindenholz. "Das ist weicher", erklärt er.

Einbruch durch Corona

Im Vorjahr bot der 29-Jährige erstmals seine Werke auf Kunsthandwerker-Märkten und Messen an. "Ich habe gesucht, wo meine Arbeiten hingehören. Ins Atelier? Aber ich komme aus dem Handwerk", sagt der Holzgestalter zur Testphase. Für seine Masken habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. Doch dann kam Corona und sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt. Statt den Kopf in den Sand zu stecken – denn Geld vom Staat gab es für ihn in der Krise nicht – arbeitete er als Maurer. "Auf der Wanderschaft lernt man, flexibel zu sein und mit wenig auszukommen", erklärt er bescheiden. "Jetzt geht es langsam wieder los, aber alles ballt sich im September."

Der 29-Jährige, der gerne mit dem Fahrrad zum Kalk- oder Tornowsee radelt, träumt von einem eigenen Atelier in der Region, da ihm die Gegend gefällt und er den Kontakt nach Netzeband halten will. "Ich habe den Freiraum und die Freundschaften hier schätzen gelernt. Hier war alles machbar. Ich konnte Sachen bauen, mich ausprobieren. Das war ein Grund, immer wieder zu kommen und gerade zum Start Gold wert."

Info: www.holzgestaltung-schulte.de