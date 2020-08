Hans Still

Schönwalde, Wandlitz (MOZ) Im Wandlitzer Ordnungsausschuss hat die Auseinandersetzung zum Thema Vandalismus begonnen. Befeuert wird die Thematik von weiteren Beschwerden der Bürger.

So bereiten nicht nur die hinlänglich bekannten Exzesse an der Uferpromenade des Wandlitzsees Sorgen. Auch in anderen Ortsteilen spielen sich Szenen ab, die den Bürgern den Schlaf und die Ruhe rauben. So äußerte sich eine Schönwalder Bürgerin mit Beschreibungen der Zustände am Bahnhof, Ecke Mühlenbecker Chaussee/Neumühler Straße. "Wir fühlen uns provoziert und terrorisiert von minderjährigen Jugendlichen, die hochprozentigen Alkohol und Hanf konsumieren und trotz der Waldbrandwarnstufe fünf in Waldesnähe rauchen", berichtete die couragierte Schönwalderin den Ausschussmitgliedern.

Zugleich drückte sie aus, was der Kreis der Anwohner dabei empfindet, wenn laute Musik aus Boxen dröhnt. "Die Jugendlichen grölen, krei-schen, spielen laute Musik – das sind unhaltbare Zustände. Der Eigentümer der Bahn, die Niederbarnimer Eisenbahn, erteilt keine Platzverweise. Wir haben deshalb schon mehrfach das Ordnungsamt und die Polizei gerufen, aber große Hilfe haben wir nicht bekommen. Wir fühlen uns allein gelassen. Im Namen aller Anwohner bitte ich jetzt hier um Hilfe."

Die nachfolgende Diskussion zum Thema Vandalismus und Ruhestörungen glich erneut einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. So hatte Jürgen Krajewski (Linke, Grüne, B90, UWG) anfangs versucht, das Thema gänzlich von der Tagesordnung verschwinden zu lassen, obwohl extra mehrere Jugendliche zum Ausschuss gekommen waren, die ihre Meinung kundtun wollten. Krajewskis Begründung: Eine Grundlage der Diskussion, nämlich der an alle Fraktionen verschickte Brandbrief eines Wandlitzers, liege ihm nicht vor. Dadurch habe er sich nicht vorbereiten können. Auch hätte er die Expertise von Fachleuten erwartet, um das Thema qualifiziert diskutieren zu können.

Dieser Meinung folgte die große Mehrheit der Ausschussmitglieder nicht, am wenigsten Ausschussvorsitzender Norbert Bury (AfD). "Das Thema kommt mindestens einmal pro Woche in den Medien vor und sollte wirklich jedem bekannt sein", wehrte er ab. Nach diesen politischen Grabenkämpfen konnten sich auch die Jugendlichen äußern. Sie baten erneut darum, einen Pavillon, Bänke und ein Sonnensegel im Park am Wandlitzsee zu bekommen, um sich besser von Randalierern abgrenzen zu können. Auf die Aufforderung, sie könnten doch "mehr Mut zeigen und den Randalierern klarmachen, dass dieses Verhalten unerwünscht sei", erfolgte logischerweise die Gegenfrage: "Sollen wir jetzt Selbstjustiz üben oder was?"

Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat erklärte erneut das Management der Behörde am Wandlitzsee. Demnach sei ab 22 Uhr die Nachtruhe zu beachten. Seit Mitte Mai kontrolliere der Wachschutz am See und nun auch in Schönwalde (bis 4 Uhr), seit Mitte Juni gebe es eine verstärkte Polizeipräsenz am Seeufer. Zudem gebe es einen Streetworker und eine Stelle mobile Jugendarbeit, die derzeit nicht besetzt sei. Der Internationale Bund (IB) verantworte die Jugendkoordination in der Gemeinde und werde entsprechend bezahlt. "Wir wollen auch die Verursacher finden", versicherte die Ordnungsamtschefin den Anwesenden.

Streetworker eher unbekannt

Interessiert nahmen die Kommunalpolitiker auf, was die Jugendlichen zu den Maßnahmen der Jugendarbeit zu sagen hatten. Demnach sei der Streetworker eher unbekannt und wenn, dann nur selten zu sehen. Ein weiterer Jugendlicher sprach über die Wachschützer, die teils cool drauf seien, andere würden rumpöbeln. "Wenn die Polizei schon nichts erreicht, wir sind auch hilflos", so eine Aussage zu den beklagten Situationen, in denen die Anwohner sich wegen des Lärms beschweren.

Ausschussvorsitzender Bury versuchte, den Fokus nicht allein auf die Repressalien der Behörden zu legen. Er zitierte sinngemäß eine Aussage von Bürgermeister Oliver Borchert, demnach ein Verein 350 000 Euro für die Jugendarbeit bekommen würde. An dieser Stelle kam die Diskussion im Ausschuss allerdings nicht weiter. Einerseits blockte Ilka Paulikat, da sie nun einmal das Ordnungsamt und nicht die Jugendarbeit verantwortet. Andererseits mahnten auch Ausschussmitglieder, nicht die Arbeit leisten zu wollen, die "mit Sicherheit" in den Bildungsausschuss gehört, wie Ulrike Mauersberger (CDU) verdeutlichte. Sie regte eine gemeinsame Sitzung beider Ausschüsse an, was zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Nach locker 80 Minuten Diskussion wurde die Diskussion für diesen Tag beendet.