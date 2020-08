Ruth Buder

Storkow (Freie Autorin) Endlich wieder auf der Bühne", freute sich Ronny Gander am Sonntag auf dem Burghof in Storkow. Der Entertainer und Sänger aus Treppeln hat gemeinsam mit Burgmitarbeiterin Steffi Lemcke und dem Fürstenwalder Veranstaltungstechniker Marko Giese für einen "Sonntag mit Musik" gesorgt, der unter die Haut ging. Nicht nur beim Publikum – rund 100 Gäste hatten Schattenplätze ergattert – sondern auch bei den Künstlern. Ob Ronny Gander, Marion und Wolfgang vom Duo Thomasius oder Dagmar Frederic, bei allen spürte man die große Lust am öffentlichen Auftritt. Und das drei Stunden lang.

"Ich freu mich unheimlich", bekannte Dagmar Frederic, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann. Mit ihren High Heels hatte es die 75-Jährige nicht leicht, über das grobe Kopfsteinpflaster die Bühne zu erreichen. Doch irgendwann zog sie die Stöckelschuhe aus und mischte sich barfuß singend unter das Publikum, das vorwiegend im Seniorenalter war. Alle kannten deshalb auch noch die DDR-Schlagersängerin Bärbel Wachholz und ihr Liebeslied "Damals", das Dagmar Frederic intonierte. Sie sang ihre Version von "Evita" oder "Ganz Paris träumt von der Liebe", mit dem Caterina Valente bekannt wurde. Die Leute sangen, klatschten und schunkelten mit.

Für gute Stimmung sorgte auch das Duo Thomasius mit beliebten Evergreens, unvergesslichen Blasmusiktiteln und Berliner Melodien, in dem es behauptete "Die Männer sind alle Verbrecher" oder fragte "Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?". Zwischendurch philosophierte das über 30 Jahre verheiratete Sängerpaar über die Liebe oder Männer und Frauen, die nicht zueinander passen. Beim Mecklenburger Regentanz forderten sie Körpereinsatz von den Zuschauern.

Auch Brunhilde Seidenfaden (79) aus Storkow, Ingeborg Minack (71) und Sigrid Menz (66) – beide aus Rietz-Neuendorf – machten unter ihren bunten Regenschirmen mit, die sie schützend gegen die Sonne aufgespannt hatten. Die drei Damen kennen sich vom Tanztee in Neuendorf und lassen keine Gelegenheit aus, sich bei Musik und Tanz zu vergnügen. "Das ist doch immer eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Wir hören sehr gern Schlager. Es war ein wunderschöner Nachmittag", sagte Ingeborg Minack.

Auch die Bürgermeisterin singt

Zur Erheiterung hatte auch das Storkower Maskottchen Storki beigetragen. Mit seinen roten Platschfüßen und Fellkostüm hatte Andreas Kretschmann bei 30 Grad auf der Bühne, inmitten des Publikums und beim Fotoshooting einen Härtetest zu absolvieren. Ihr Bestes gab auch Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. Sie freute sich so, dass trotz Corona wieder Leben auf der Burg einzieht, dass sie es Ronny Gander nicht abschlagen konnte, mit ihm gemeinsam "Warum hast du nicht nein gesagt" zu singen.

"Es war einfach wieder toll, Menschen in Gesichter schauen zu können", war Ronny Gander nach der Show einfach nur glücklich. "Applaus", so sagte er zu seinen Fans, "ist das schönste Geräusch der Welt. Ich hab ihn so vermisst, dass ich mich verbeugt habe, wenn der Regen an die Fenster prasselte", scherzte er. Wer den Künstlern helfen wolle, die Corona-Zeit halbwegs zu überstehen, sollte Veranstaltungen besuchen. Nur um wieder auftreten zu können, waren alle Akteure am Sonntag bereit, weit unter der normalen Gage zu arbeiten.