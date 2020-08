MOZ

Uckermark (MOZ) Alle Bahnhöfe entlang der im Neubau befindlichen Eisenbahnstrecke Berlin-Stettin erhalten verlängerte Bahnsteige. Darüber informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite. Bislang sei man davon ausgegangen, dass 140 Meter lange Bahnsteige an den Bahnhöfen ausreichen würden. "Um aber in Zukunft auf steigende Fahrgastzahlen reagieren zu können, hat sich das Land Brandenburg dazu entschlossen, für die Verkehrsstationen Passow, Schönow, Casekow, Petershagen und Tantow eine Verlängerungsoption um 70 Meter auf 210 Meter zu finanzieren", so die Begründung.

In Casekow und Tantow sollen im Rahmen der Ausbaustrecke gleich die langen Bahnsteige entstehen. An den anderen Bahnhöfen werde jetzt das Umfeld bereits so geplant, dass diese später ohne großen Aufwand verlängert werden können.

Vertragliche Regelung

Für die Anpassungen ist eine vertragliche Regelung mit dem Land Brandenburg und der Deutschen Bahn notwendig. Es soll noch mehrere Abstimmungsrunden geben, weil die Planungen für die Strecke bereits laufen.

Hintergrund ist die Wiederertüchtigung der einst stark befahrenen Linie Berlin-Stettin über Angermünde. In den nächsten Jahren wird der Abschnitt ab Passow in Richtung Bundesgrenze erstmals elektrifiziert. Ebenso bekommt die Strecke ihr zweites Gleis zurück, das nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung abgebaut wurde.

Künftig verkehren die Fernzüge wieder direkt zwischen den beiden großen Städten, ohne dass ein Umstieg in Angermünde notwendig ist. Gerechnet wird mit einem steigenden Verkehrsaufkommen durch deutlich verkürzte Reisezeiten. Der Bahnhof Angermünde wird mit einem besseren Takt an Berlin und Stettin angebunden. Die Region Gartz erhofft sich dadurch einen Aufschwung, weil Pendlerzeiten sinken.