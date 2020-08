Mathias Hausding

Bad Saarow (MOZ) Henry Lenz hatte fast aufgegeben. Seit Januar dieses Jahres bemühte er sich in einer Straßenbau-Angelegenheit um Akteneinsicht, erhielt aber vom Amt Scharmützelsee keinerlei Antwort. Im Mai schöpfte er neue Hoffnung, als er in dieser Zeitung mit Bezug auf die Landesdatenschutzbeauftragte las, wie weit das Recht der Bürger auf Akteneinsicht geht. Doch das Amt rührte sich auf Lenz’ nochmalige Anfrage nicht.

Auf einmal geht es schnell

Erst als sich diese Zeitung einschaltet, geht es auf einmal ganz schnell. "Herr Lenz bekommt die Akteneinsicht", sagt Amtsdirektor Christian Riecke am Telefon. Leider sei von dem Bürger bislang kein Antrag auf Akteneinsicht eingegangen, rechtfertigt er die ausgebliebene Reaktion. Außerdem habe die Verwaltung bereits auf dem Portal "Maerker" in der Sache – es geht um die Gründe für die Sperrung eines Weges in Bad Saarow – Stellung genommen.

Beide Aussagen kann Henry Lenz nicht nachvollziehen. Zum einen habe er Akteneinsicht beantragt und nicht nur eine Stellungnahme des Amtes zu dem Vorgang. Zum anderen habe er die Verwaltung jeweils per Brief und per Mail angeschrieben. Zum Beleg kann er eine elektronische "Gelesen"-Bestätigung vom Januar vorweisen. Damit konfrontiert, lenkt Amtsdirektor Christian Riecke ein. "Ich kann mich nur in aller Form bei Herrn Lenz für diese Situation entschuldigen", sagt er. Die Mail sei offensichtlich eingegangen, aber leider nach wie vor nicht zu finden.

Henry Lenz überzeugt das nicht. Er glaubt, dass das Amt "toter Mann" gespielt, ihn einfach ignoriert hat. "Es ist ärgerlich, dass sich niemand meldet. Das macht man nicht", sagt er. Die Akteneinsicht sei ihm wichtig. "Vielleicht sehe ich dann ja ein, dass die Straße gesperrt werden musste." Lenz glaubt jedoch, dass die angeführten Gründe nur vorgeschoben sind. Seit Jahrzehnten gebe es in der Straße Am Weinberg eine unbefestigte Zufahrt zu Erholungsgrundstücken. Zum Jahreswechsel sei diese mit massiven Pollern abgeriegelt worden.

Zwar gibt es noch eine weitere Zufahrt, aber Lenz will wissen, warum er diesen Weg nicht mehr benutzen darf. Außerdem seien die unbeleuchteten Poller eine Unfallgefahr. Die Amtsverwaltung sagt, dass an der Stelle alte Leitungen verlaufen, die durch den Autoverkehr kaputt gehen könnten. Henry Lenz ist nun gespannt, was sich dazu in den Akten findet.

Schon 54 Beschwerden in 2020

Dass sich märkische Behörden mit der Akteneinsicht schwer tun, ist keine Seltenheit. In den Jahren 2018 und 2019 gingen bei der Datenschutzbeauftragten dazu insgesamt 130 Bürgerbeschwerden ein. Bis Mitte dieses Jahres waren es bereits 54. Und da ist der Fall von Henry Lenz nicht mit dabei. Zwar hat er Kopien seiner an das Amt Scharmützelsee gerichteten Schriftstücke an die Datenschutzbeauftragte weitergeleitet. "Aber uns einfach ‚cc’ setzen reicht nicht, wenn man will, dass wir etwas unternehmen", sagt Sven Müller, Sprecher der Datenschutzbeauftragten.

Die Bürger müssten sich ausdrücklich mit einer Beschwerde an die Beauftragte wenden. "Dann legen wir los", sagt Müller. Darüber hinaus würden vermehrt mit Hilfe der Plattform fragdenstaat.de Beschwerden eingehen oder sogar ohne Einschaltung der Beauftragten bearbeitet werden. Aktuell finden sich auf dem Portal 84 Bürgeranfragen aus Brandenburg mit dem Bearbeitungsstatus "Warte auf Antwort".