Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Obst hat Katrin Holtermann während des Corona-Lockdowns verteilt. In Hennigsdorfs Blauem Wunder ist sie damit von Tür zu Tür gegangen. Es war eine ihrer ersten Aktionen als Presse- und Marketingchefin der neu gegründeten Life Science Oberhavel. Das unter dem Dach des Regionalen Wirtschaftskerns agierende Büro wird durch Bundes- und Landesmittel sowie durch solche der Stadt Hennigsdorf vorerst für drei Jahre finanziert.

Blaues Wunder nennen die Hennigsdorfer das Gebäude-Quadrat mit der namensgebenden Farbe und den großen Glasfassaden. Der Name kann durchaus zweideutig verstanden werden: Hinter den Fassaden verbergen sich wahre Wunder. Vor allem solche, die in der Biotech-Branche auch außerhalb Deutschlands für Furore sorgen. Doch es werde, so sind sich Holtermann und ihr Kollege Christoph Heidemann sicher, zu wenig über deren Erfolge gesprochen. Die Firmen arbeiten neben- statt miteinander. "Um das Blaue Wunder ist es relativ ruhig geworden. Andere Standorte stehen medial mehr im Vordergrund", meint Holtermann. Und hier setzt Life Science Oberhavel an: Die vielen Schätze heben, die das Blaue Wunder beherbergt. Auch hier könnte von einem Vitaminschub die Rede sein, und zwar für die Stadt, den Kreis und die Wirtschaft: Der Hennigsdorfer Biotech-Standort soll in der Region wieder mehr in den Fokus geraten.

"Uns geht es darum, dass sich die Firmen hier wohlfühlen", beschreibt Holtermann ein Ziel, das Life Science Oberhavel verfolgt. Am Donnerstag wird so ein Wohlfühltermin stattfinden, Auf dem Hof der gegenüber gelegenen alten AEG-Feuerwache wird zu 15.30 Uhr zu "Net(t)-Works" eingeladen. "Bei einem kühlen Feierabend-Drink möchten wir die Vernetzung der Unternehmen und Mitarbeiter am Standort fördern", heißt es in der Einladung. "Bisher tauschen sich die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen fast nur in der Raucherecke aus", hat Holtermann bemerkt. Das ist weder gesund für die Raucher noch eine Hilfe für die Nichtraucher.

Auf der Agenda von Life Science steht aber weit mehr, als zu Plauderrunden einzuladen. Holtermann und Heidemann wollen zur Stelle sein, wenn Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften sind, wenn es um die Erweiterung der Mietflächen geht oder wenn sie Hilfe beim Marketing brauchen. Auch den Nachwuchs hat die Life-Science-Crew im Visier. Zum Puschkin-Gymnasium würden bereits Verbindungen bestehen, zum Oberstufenzentrum müssten sie noch aufgebaut werden. Und wenn im September das Anwerbebüro der Technischen Hochschule Brandenburg in Velten öffnet, soll auch dorthin der Kontakt aufgebaut werden.

Mit Interesse verfolgt Christoph Heidemann auch, dass vis-á-vis im Alten Gymnasium gerade die Umbauten zum Kreativwerk beginnen. Startups würden dort gut aufgehoben sein. "Aber wenn die aus der Gründungsphase raus sind und größere Räume brauchen, können sie über die Straße hierher ziehen", wirbt Heidemann schon jetzt um neue innovative Unternehmen.

Dabei hat er das gar nicht nötig. Denn das Blaue Wunder ist fast vollständig vermietet. Viele warten sehnsüchtig auf den angekündigten Neubau. "Es muss mehr Austausch zwischen uns und den Eigentümern geben", wünscht sich Heidemann. Gerade beim Wunsch oder auch der Notwendigkeit, sich zu vergrößern, stoßen viele Unternehmen im Blauen Wunder an Grenzen. Das liegt auch daran, dass die Gebäude drei verschiedenen Eigentümern gehören. Eine schon lange leerstehende Fläche könnte übrigens demnächst vermietet werden. Für die einstige Piano-Bar im Innenhof des Blauen Wunders befinde sich der Besitzer in Gesprächen mit Pächtern, die hier (mehr als) einen Mittagstisch anbieten sollen. Auch dies könnte ein idealer Ort werden, um zum Kontakteknüpfen aus der Raucherecke herauszukommen.