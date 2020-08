Jana Reimann-Grohs

Altlandsberg (MOZ) Der Vorsitzende des Ortsbeirats von Buchholz, Martin Wischnewski, zeigt sich enttäuscht. Vor jeder Einfahrt in seiner Straße, die früher mal ein Sandweg war und vor Jahrzehnten nachträglich durch Betonierung befahrbar gemacht wurde, standen schon immer Autos.

Dieses Parken wurde nie abgestraft, versichert er. 15 Jahre wohnt er schon in der Wesendahler Straße. Nun gäbe es seit einigen Monaten einen beflissenen Beamten, der regelmäßig im Ort an falsch parkende Pkw-Halter auf sogenannten Straßenbegleitgrün-Flächen Knöll­chen verteile. Gegen die Erfüllung von Aufgaben des Ordnungsamtsmitarbeiters möchte Wischnewski auch nicht angehen, betont er.

Auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung sprach Bürgermeister Arno Jaeschke von "einer zwischenzeitlichen Lösung in Buchholz, um die Dinge auf den Weg zu bringen" – bisher sei nichts dergleichen geschehen, sagt Wischnewski. Abermals hätten Buchholzer für ihre Parkgewohnheiten vor dem Grundstück Strafzettel bekommen. Es sei Aufgabe der Stadt, für klare Regelungen zu sorgen und Versäumnisse vorher einzugestehen.

Grundsätzlich sei das Parken auf Grünflächen wegen der Ordnungsbehördlichen Verordnung nicht statthaft, erwidert der Bürgermeister. Das sei vorher nicht kontrolliert worden, werde es jetzt aber und führe zu bestimmten Erkenntnissen, um die sich die Stadt kümmern werde. "Es geht um Straßenbreiten und um Bauanträge, die im Laufe der Jahre gestellt worden sind, weil Mieter und Gewerbetreibende Parkflächen ausweisen müssen. Das alles muss geprüft werden. Wir tragen dann Entscheidungen dazu in die Stadtverordnetenversammlung."

Es gäbe noch eine Menge Arbeit, nicht nur im Ortsteil Buchholz habe man neuerdings ein Parkproblem, räumte Jaeschke zuvor auf der Stadtverordnetenversammlung ein. Der gestiegene Bedarf an Parkplätzen solle im zukünftigen Verkehrskonzept für Altlandsberg berücksichtigt werden. Die Beschilderungen wolle er noch vor den Baumaßnahmen hinterfragen. Damit ging Jaeschke auch auf eine Beschwerde von Elke Peper (BSL/CDU) ein, die ein Parkproblem in der Buchholzer Allee thematisierte. Weil es nach der Verteilung von Strafzetteln wegen Parkens auf Grünflächen keine andere Möglichkeit gab, hatten Autofahrer ihre Fahrzeuge auf die Straße gestellt.

Das wiederum hätte zu einem "Verkehrschaos" geführt, merkte Peper an. "Wir haben die Behördliche Ordnung selbst beschlossen", machte der Bürgermeister auf die Tragweite der Unstimmigkeiten aufmerksam. Die Ahndung stütze sich auf eine Entscheidung der Stadtverordneten selbst. Rückenwind bekam er dabei von Ronald Marks (Altlandsberger Wählergruppe Aktiv & Offen/Freie Wähler): In der Seebergsiedlung funktioniere im Wohngebiet vieles wieder, seit das wilde Parken kontrolliert und geahndet werde. Es gäbe Bürger, die nicht auf ihren Grundstücken parkten, obwohl sie verpflichtet sind, dafür einen Parkplatz zu schaffen, stimmte Esther Drusche (SPD) ein.

Vom erwähnten "Verkehrschaos" in der Buchholzer Allee dis­tanziert sich Jaeschke nun zwei Wochen später deutlich: "Da ist für landwirtschaftliches Gerät und parkende Fahrzeuge genügend Platz. Es gibt auch Meinungen von Anwohnern, dass das Parken der Autos dort den Verkehr beruhigt." An dem Grundsatz ließe sich nicht rütteln, er könne dort keine Kontrollen aussetzen lassen, bedauert er. Entsprechenden Beschlüssen und Empfehlungen der Stadtverordnetenversammlung will der Bürgermeister nicht vorgreifen – weder in der Buchholzer Allee noch sonst wo. "Es gibt in vielen anderen Gebieten auch Parker, die in Rigolen stehen, die technische Bauwerke kaputtmachen – auch das strafen wir alles ab. Wir suchen eine Lösung, die für alle in Altlandsberg gleichermaßen gelten muss." Außerdem sei es schwierig, zu vermitteln, zusätzliche Parkplätze zu schaffen, die dann der Steuerzahler bezahlen muss. Niemand habe ein Anrecht auf einen persönlichen Parkplatz, macht Jaeschke damit unmissverständlich klar. Nur im Rahmen eines Bauverfahrens könnten Parkplätze auf dem eigenen Grundstück entstehen.

Landwirtschaftliche Prägung

Auch sie sei als Buchholzerin Anlaufstelle für Anwohnerbeschwerden und vermisse eine einvernehmliche Lösung für den Ortsteil, erzählt Elke Funke, die hier geboren und aufgewachsen ist. Es sei nun mal alles mit anliegenden Feldern landwirtschaftlich geprägt, gerade in der Sommerzeit müssten Mähdrescher und Traktoren mit Anbaugeräten die Straßen passieren können. "Schon im Mai wollten wir uns deshalb mit der Stadt zusammensetzen und die Situation vor Ort besprechen."

Bedauerlich sei in diesem Zusammenhang, dass die Straßen, wo die Autos offiziell als Ausweichmöglichkeit stehen sollen, eigentlich keine Parkmöglichkeiten für Anwohner hergeben. Die von Jaeschke angesprochenen Grünflächen, wo niemand mehr parken dürfe, seien nie als solche ausgewiesen worden, kritisiert der Ortsbeiratsvorsitzende Wischnewski. Eine Beschilderung zur Orientierung würde das Parkproblem mitunter lösen, schlägt er vor.