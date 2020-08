Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Stadtverordnete entscheiden über Vertrag zur Nutzung eines Weges, ohne den die Windräder nicht gebaut werden könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Müllrose wird sich während ihrer Sitzung heute Abend auch mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Es geht zwar diesmal nicht um die im Schlaubetal geplanten Windparks, die seit Jahren auch von Müllrose aus bekämpft werden. Doch anders als beim Thema Windräder im Schlaubetal ist die Stadt Müllrose diesmal ganz direkt betroffen. Zum einen, weil es um ein Grundstück im Eigentum der Stadt geht. Zum anderen, weil die Einwohner des Ortsteils Dubrow – sollten die Planungen umgesetzt werden – schon bald zwei riesige Windräder in fast unmittelbarer Ortsnähe haben werden.

Riesig heißt in diesem Fall: Die beiden Windräder werden eine Gesamthöhe von 241 Metern haben. Diese Gesamthöhe ergibt sich aus der Nabenhöhe von 166 Metern, einem Rotordurchmesser von 150 Metern und einer Fundamenthöhe von 3 Metern. Und fast unmittelbare Ortsnähe bedeutet: Die beiden Windräder werden nordöstlich von Dubrow nur etwa 1000 Meter von der nächsten Wohnbebauung im Ortsteil Dubrow stehen. Und damit werden in erster Linie die Bürger in Dubrow betroffen sein von der Lärmbelästigung, die von Windrädern verursacht wird.

Die beiden Windräder sollen den Windpark "Biegen III" erweitern. Sie sollen auf den beiden Flurstücken 6 und 8 der Flur 18 in der Gemarkung Müllrose errichtet werden. Bauherrin ist die Notus Energy Development GmbH & Co. KG mit Sitz in Potsdam.

Der Bau der beiden Windräder ist bereits im Oktober vergangenen Jahres durch das Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg genehmigt worden. Zuvor waren der Bauantrag und die dazugehörenden Unterlagen im vergangenen Jahr im Landesumweltamt und in der Amtsverwaltung Schlaubetal öffentlich ausgelegt worden. Einwendungen gegen das Vorhaben wurden nicht erhoben, auch nicht durch das Amt Schlaubetal. Die zunächst vorgesehene öffentliche Anhörung brauchte daher auch nicht stattzufinden.

Allerdings: Die Genehmigung ist zwar erteilt worden, doch ein wichtiges Detail fehlt noch. Um die beiden Windkraftanlagen bauen zu können, will der Investor einen Weg, auf dem Baumaterial und Baumaschinen transportiert und über den Stromkabel verlegt werden können, nutzen. Dieser Weg befindet sich im Eigentum der Stadt Müllrose. Es handelt sich um das Flurstück 16, Flur 18 in der Gemarkung Müllrose. Dafür will er mit der Stadt einen Erschließungs- und Gestattungsvertrag abschließen. Im vergangenen Jahr kam ein solcher Vertrag noch nicht zustande – offenbar auch deshalb, weil der Investor der Stadt zu wenig Geld als Entschädigung geboten hatte. Der damalige Amtsdirektor Matthias Vogel hatte außerdem betont: "Die Stadt Müllrose hat sich grundsätzlich gegen die Errichtung von Windrädern ausgesprochen."

Beschluss ist nicht öffentlich

Inzwischen gibt es aber offensichtlich in Müllrose keinen großen Widerstand mehr gegen die Errichtung der beiden riesigen Windräder nahe Dubrow. Der SVV liegt für ihre heutige Sitzung eine Beschlussvorlage zum Beschluss eines Erschließungs- und Gestattungsvertrages für die Nutzung des Weges durch den Investor vor. Die Stadtverordneten beraten darüber im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Dem Vernehmen nach hat der Investor die Summe der einmalig an die Stadt zu zahlenden Entschädigung auf mehrere Tausend Euro erhöht.