Welf Grombacher

Düsseldorf André Kubiczek war selbst überrascht, als seine "Skizze eines Sommers" so durch die Decke ging und es 2016 bis auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schaffte. Auf ungezwungene Art erzählte er darin vom Hochgefühl der Jugend und vom Ende der Unschuld. Der Roman war ein Erfolg in Ost und West. Auch, wenn mancher wie Maxim Biller ihm vorwarf, er verharmlose das Leben in der DDR. Was Blödsinn ist.

"1985 kam nicht jeden Tag die Stasi um die Ecke, oder die Volkspolizei hat Terror im Wohngebiet entfacht", sagt Kubiczek. "Das sind Mythen der Bundeszentrale für politische Bildung." Jugendliche kümmerten sich damals herzlich wenig um Politik.

Verwickelte Liebesgeschichten

Mit "Straße der Jugend" nimmt der 1969 in Potsdam geborene Schriftsteller die Fäden jetzt wieder auf und schreibt seine "Skizze" fort. Der Sommer ist vorbei. Und René im Buch, der mit dem realen Autor nicht nur den Strich auf der letzten Silbe gemein hat, muss nach Halle (Saale), wo er an der Arbeiter und Bauernfakultät für Moskau vorbereitet werden soll, um dort in zwei Jahren "Organisation der materiell-technischen Basis" zu studieren.

Das Internat, das er sich nach der Lektüre von Hermann Hesses "Unterm Rad" als "irgendwie schlossartiges Gebäude" vorgestellt hat, ist in Wahrheit ein Plattenbau-Hochhaus mit zwölf Etagen. Sein Studentenausweis hat schon vor dem ersten Schultag zwei Eselsohren. Sonst aber ist es ganz okay und die Club-Zigaretten schmecken genauso wie in Potsdam.

René kleidet sich immer noch bevorzugt schwarz und liest Baudelaire, während seine Kommilitonen sich durch Lenins "Staat und Revolution" quälen. Und in den Ferien in Potsdam ist er wie früher hin- und hergerissen zwischen seiner Freundin Victoria und Rebecca, mit der ihn eher eine platonische Liebe verbindet. Irgendwann gibt Victoria ihm deswegen den Laufpass, um dann wenig später als "Stiefschwester" wieder in seinem Leben aufzutauchen. Heiratet Renés Vater doch ausgerechnet die Mutter von Victoria. Was zu peinlichen Szenen führt! Das sind auch schon die wichtigsten Ereignisse im Roman. Ansonsten erzählt André Kubiczek wie schon in seiner "Skizze" von einer ganz normalen Jugend in der DDR, die sich von der im Westen gar nicht mal so sehr unterscheidet.

Nach dem berühmten einen Bier zuviel kotzt René die "erste gute Pizza" seines Lebens unter der Giebichensteinbrücke in die Saale. Und mit Kumpels gründet er eine Band und macht "Dark Psychedelic Slow Rock". Weil sie kein Schlagzeug haben, wollen sie wie die Einstürzenden Neubauten auf Autotüren rumtrommeln. Dumm nur, dass Autotüren in der DDR wegen Ersatzteilmangels teurer sind als ein ganzes Schlagzeug. "Und Türen vom Trabi sind noch nicht mal aus Metall." Ganz subversiv nur hält der real existierende Sozialismus also doch Einzug im Leben der Jugendlichen. Etwa auch, wenn René die Kassetten für seine Kumpels mit The Fall, The Cult oder Jesus And Mary Chain in Potsdam aufnehmen muss, wo er Westempfang hat, während Halle im Tal der Ahnungslosen liegt.

Wie ungekünstelt André Kubiczek seine Geschichte erzählt, ist sympathisch. Das liest sich flott. Auch, dass seine Jungs ein bisschen geschwollen daherreden und abgegriffene Redewendungen bemühen, sieht man ihm nach. Das ist Personalstil. Wer Rilke und Rimbaud liest, spricht schon mal so.

Irgendwie aber entsteht der Eindruck, Kubiczek sei mit seinem Helden die Unschuld abhanden gekommen. Im Bewusstsein, eine Fortsetzung seines Erfolgsromans zu schreiben, verliert er sich in Nebensächlichkeiten, beschreibt mehr als er erzählt, verdichtet zu wenig und hält auch den Ton nicht konsequent durch, wegen dem die Literarische Welt ihn als "Salinger des deutschen Ostens" bezeichnete. Immer noch adressiert er den Leser, spricht ihn direkt und flapsig an, so wie es auch Ulrich Plenzdorf in "Die neuen Leiden des jungen W." (1972) getan hat. Aber im neuen Buch von Kubiczek wirkt das etwas aufgesetzt.

Im unbekümmerten Drauflosschreiben liegt die Stärke, aber auch die Schwäche dieses neuen Romans. Damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht: Wer die "Skizze eines Sommers" gerne gelesen hat, der wird auch die "Straße der Jugend" mögen. Aber ein Sequel fällt eben meist ein wenig ab gegen das Original.