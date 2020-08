Dirk Schaal

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Eine Woche ist es her, dass die Erstklässler ihren Schulweg erkunden durften. Am Montagmorgen ging es dann einen Schritt weiter, das richtige Verhalten bei der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln stand auf dem Stundenplan.

"Es ist der Auftakt in diesem Jahr, der schon traditionell wie in den letzten Jahren in Eggersdorf stattfindet", erklärte Kommissarin Sandra Heisinger, für Prävention zuständig bei der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland. 1954 Erstklässler gibt in den 44 Grundschulen im Landkreis, bis zu den Herbstferien will Sandra Heisinger zusammen mit ihrer Kollegin Manuela Wieder in allen die Schulung durchgeführt haben. Als Partner sind die Unfallkasse Brandenburg, der Landkreis sowie die mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH mit dabei.

Anlass zu der Busschulung war vor Jahren der Unfall in Altlandsberg, erklärte Sandra Heisinger. Bei dem Busunglück vor 21 Jahren starben vier Schüler sowie der Busfahrer. Zweiundzwanzig Kinder wurden zum Teil schwer verletzt. Als Ursache wird ein Fehlverhalten der Schüler nicht ausgeschlossen.

Mit viel Einfühlungsvermögen, aber bei Notwendigkeit auch sehr bestimmt, nahm sich Sandra Heisinger der Klasse 1 b der Grundschule Eggersdorf an. Mit dabei hatte sie Puppe Ronja, die als spielerisches Element bei der Wissensvermittlung Inhalte kindgerecht mithilft. 25 Kinder hat Lehrerin Mariell Bethin in ihrer Klasse. Für die junge Klassenleiterin ist es die erste Busschule in dieser Position. "Es ist spannend, die Kinder in solchen Situationen zu beobachten", sagte sie, bevor Sandra Heisinger die Erstklässler mit der Theorie vertraut machte.

"Wer ist denn schon alles mit dem Bus gefahren?", fragte die Kommissarin, die Hälfte der Schüler meldete sich. Das sei nicht die Regel, sagte sie, in vielen anderen Klassen meldeten sich gar keine Schüler. Interessant waren auch die Antworten, was man alles für eine Busfahrt braucht. "Mundschutz" wurde sofort genannt, noch bevor die Fahrkarten zur Sprache kamen.

Um die erworbene Theorie auch in der Praxis erproben zu können, stand ein Linienbus mit Fahrer Mario Keller bereit. Seit 35 Jahren fährt er Bus, hat schon viele Situationen erlebt. "Wenn man darauf achtet, dass die Kleinen sitzen und bei den Großen klare Ansagen macht, dann klappt das schon ganz gut", stellte er fest.

Richtiger Aus- und Einstieg

Doch bevor die Schüler den Bus betreten durften, gab Sandra Heisinger noch Hinweise für den Einstieg: "Vorn wird begonnen, alle anderen setzen sich dahinter auf die Sitze." Auch ohne zusätzliches Üben klappte alles perfekt. Eine Runde zum Bahnhof Strausberg-Vorstadt, Ausstieg und Einstieg, und wieder zurück, danach waren den Erstklässlern die Regeln geläufig.

"Ich finde es wichtig, dass man solche Dinge übt, denn irgendwann kommen die Kinder mit Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln in Berührung", sagte Jenny Phimmasone, die ihre Tochter Anna begleitete. Auch für Anna war es ein besonderes Erlebnis: "Es hat viel Spaß gemacht und jetzt weiß ich, dass ich nicht direkt am Bordstein warten soll, weil das gefährlich ist."

Ein Flyer der Unfallkasse Brandenburg zum Thema Busschule ist unter https://tinyurl.com/yy6kc56u zu finden.