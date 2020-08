Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Pension Fröhlich ist ein Aushängeschild für Bad Freienwalde, die mit dem städtischen Wappen wirbt. Die Straße vor ihrer Tür ist jedoch kein Aushängeschild. "Da wurde noch nie etwas gemacht", versichert Anita Fröhlich, Betreiberin der Pension, die mit drei Sternen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ausgezeichnet ist. Die Friedenstraße, eine Nebenstraße der Scheunenstraße, ist als Sackgasse ausgewiesen. Vorn, wo die Parkplätze der Wohnblocks sind, ist Straße noch asphaltiert. Das letzte Stück bis zum Ende ist eine immer wieder mit Asphalt geflickte Kopfsteinpflasterstraße. Die Flicken bröckeln, so dass sich Löcher aneinanderreihen

Ein paar Schrammen

Vera Neumann lässt ihre Besucher immer in der Pension Fröhlich übernachten, wie auch jüngst die Kinder ihres Lebensgefährten. Als sie am späten Abend zur Pension zurückgingen, sei das Kind gestolpert und in ein Loch gestürzt. "Der Junge hat ein paar Schrammen am Bein erlitten, aber nicht auszudenken, was alles hätte passieren können", sagt Vera Neumann. Sie fordert, dass die Stadtverwaltung etwas unternimmt. Denn gerade auf dem Kopfsteinpflasterweg seien eigentlich nur noch Fußgänger unterwegs. "Ich selber gehe da abends nicht mehr entlang", fügt die Bad Freienwalderin hinzu. Sie ist zwar als Rentnerin noch gut zu Fuß, hat aber Angst sich zu verletzen. Die alten Straßenlampen aus DDR-Zeit funktionieren zwar noch, jedes Schlagloch ist in ihrem Schein jedoch nicht zu erkennen

"Hier ist es gefährlich. Wir hatten früher noch einen Bürgersteig, der aber weggenommen wurde", sagt Anita Fröhlich. Ihr Nachbar flicke die Löcher gelegentlich mit Recyclingmaterial, was aber nicht lange hält. Die Pensionswirtin hat sich schon länger nicht mehr beschwert, es passiere ohnehin nichts. Sie hofft, dass ihre Gäste gesund zu ihr kommen und die Straße gesund wieder verlassen.

Anita Fröhlich vermietet in einem Gebäude hinter dem Wohnhaus eine Ferienwohnung sowie Einzel- und Doppelzimmer. Die Ferienwohnung sei gut ausgebucht, nach Zimmern fragen häufig Radfahrer, die eine Nacht bleiben wollen. Frühstück gibt es je nach Wunsch im Innenhof, wo eine Wandmalerei die venezianische Rialtobrücke zeigt.

Stadt beseitigt Gefahrenstellen

"Ich schicke jemand unserer Leute vorbei, der sich der Straße annimmt", sagt Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) auf Anfrage. Die Gefahrenstellen müssten auf jeden Fall beseitigt werden. An einen Neubau ist vorerst nicht zu denken. Eine gültige Prioritätenliste für den Straßenbau in Bad Freienwalde gibt es derzeit nicht, weil die Stadtverordnetenversammlung dem von der Stadtverwaltung vorgelegten Papier die Zustimmung verweigerte.

Für viele Straßenbauten in den nächsten Jahren, wo die Stadt anteilig Geld ausgeben muss, habe sie nicht das Zepter in der Hand, so Lehmann. So werde der Landesbetrieb Straßenwesen, wie angekündigt, kommendes Jahr die Dammbauwerke in Zuge der B 158 erneuern: die Brücken über die Bahn, den Landgraben und die Straße Alttornower Ausbau. "Viel schneller als geplant kommt der Anschluss der Berliner Straße vom OFFi zur Waldstadt", sagt der Bürgermeister. Eine weitere große Investition sei der Ausbau der Ortsdurchfahrt Neuenhagen und der Umleitungsstrecke. Für kleine Ecken wie in der Friedenstraße bleibt nur eine Reparatur.