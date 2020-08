Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Unfälle sind für die Feuerwehr immer besondere Herausforderungen – auch wegen der steten Modernisierung der Fahrzeugflotten. So gibt es inzwischen neben den klassischen Antrieben mit Benzin- oder Dieselmotoren zahlreiche Hybrid-Antriebe mit Gas oder Strom als Energiequelle. Alle erfordern ein unterschiedliches Vorgehen und daher besondere Sorgfalt.

Nach einem tödlichen Unfall mit einem E-Auto bei Potsdam ist auch in der Region eine Diskussion über den aktuellen Ausbildungsstand der Feuerwehren ausgebrochen. Sind die Retter denn überhaupt auf die neuen Techniken vorbereitet? Die Antwort lautet ganz klar: Ja!, sagt Schwedts Stadtbrandmeister Heiko Hinsche. Denn der Umgang mit Hochspannung ist für die Feuerwehren im Lande keineswegs so neu wie die Fahrzeugtechnik selbst.

Ein Einsatz wie jeder andere

Letztlich ist das Löschen eines brennenden Fahrzeugs aber zu bewerten wie jeder andere Einsatz: "An erster Stelle steht die Lage-Erkundung", erklärte Hinsche. Die Feuerwehr muss sicherstellen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Ist bei Elektro-Autos nicht sichergestellt, dass die Batterien abgeklemmt sind, gilt es, Abstand zu halten. Denn das Löschwasser kann den Strom leiten und die Retter gefährden.

Je nach Strahlrohr und Wasserdruck sollten die Einsatzkräfte zwischen einem und fünf Meter Abstand zum brennenden Auto halten, erläutert Gruppenführer Marcel Curt. Denn auch zwischen den Tropfen, die am brennenden Material oder benachbarten Metallteilen abprallen, kann Strom fließen. Curt sagte: "Da muss der Abstand zwischen den Tropfen groß genug sein."

Brandschützer Alexander Trenn ergänzte: "Der Umgang mit brennenden Elektro-Anlagen ist für die Feuerwehr aber Routine." So haben sich die Kameraden vor Jahren schon darauf vorbereitet, Solar-Anlagen zu löschen. E-Fahrzeuge sind zudem schon seit Jahrzehnten auf dem Markt – in früheren Zeiten allerdings mit Kali-Lauge-Batterien und nicht mit modernen Akku-Zellen.

"Das Löschen der Batterien und Akkus stellt uns am Ende auch gar nicht vor so große He-rausforderungen", sagte Hinsche. Die Kombination unterschiedlicher Antriebe sei es, ergänzte Trenn. So fordern die drei Feuerwehrleute unisono, dass die Hersteller ihre Fahrzeuge besser kennzeichnen. Und auch die Fahrer können einen Beitrag leisten, indem sie die Fahrzeugpapiere unter der Sonnenblende platzieren, damit Retter einen schnellen Zugriff haben. "Es ist selten, dass Autos sofort im Vollbrand stehen, wie bei dem tragischen Unfall bei Potsdam", sagte Hinsche.

Problematisch werden Batterie-Brände meistens erst, wenn das Feuer gelöscht ist. Denn es dauert lange, bis die Zellen innerhalb der Batterien abgekühlt sind, sodass sie sich nicht erneut entzünden. "Bei der Konstruktion moderner Fahrzeuge kommen wir mit dem Löschwasser auch gar nicht mehr in jede Ecke der Akkus", sagte Trenn. "Rund 20 bis 24 Stunden müssen Batterien daher nachgekühlt werden", erklärte Hinsche.

Kühlen im Mulden-Container

Einige Feuerwehren greifen dafür schon auf Mulden-Container zurück. Doch Exemplare, die wasserdicht sind, gebe es in der Region nicht. Angesichts der noch geringen Dichte an E-Fahrzeugen stünden die Anschaffungskosten dazu auch derzeit noch in keinem Verhältnis.

"Man könnte höchstens überlegen, ob wir uns mit benachbarten Trägern der Feuerwehr zusammentun", sagte Hinsche. Gespräche dazu habe es aber noch nicht gegeben. Eigene Erfahrungen beim Ernstfall haben die Wehrleute aus Schwedt mit brennenden Elektro-Fahrzeugen übrigens auch noch nicht gesammelt. Gewappnet für das erste Mal sind sie aber allemal.