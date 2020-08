Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) In einem am Montag veröffentlichten Arbeitspapier kündigt Oberbürgermeister René Wilke (Linke) einen Strategiewechsel in der Stadtpolitik an. Er schätzt darin ein, dass Covid-19 die Stadt Frankfurt (Oder) in den meisten Projekten mindestens um vier Monate zurückgeworfen und den Haushalt womöglich auf Jahre beschädigt hat. In der neuen Situation ergebe sich jedoch die Chance, gestärkt daraus hervorzugehen. Wilke unterbreitet dafür fünf konkrete Denkansätze:

1. Stadtentwicklung neu denken

Frankfurt verfügt noch über eine vergleichsweise große Zahl entwicklungsfähiger Areale, Flächen und Gebäude. Innerhalb der direkten Innenstadt gibt es sieben zentrale Flächen: die Slubicer Straße Süd und Nord, Marktostseite, das Areal ehemaliger Botanischer Garten, das Bahnhofsgelände, die Freifläche neben dem Horten-Vorplatz und Marienstraße, das Umfeld der Viadrina und den Brunnenplatz. Im weiteren Stadtgebiet verfügt Frankfurt über entwickelbare Flächen in der Lebuser Vorstadt, im Stadtteil West (ehemalige Kasernen), in den Stadtumbaugebieten Nord, Süd und Neuberesinchen.

Für alle Flächen sind konkrete Entwicklungsoptionen abzuleiten. Erkennbar sind Bedarfe für altersgerechte Wohnquartiere mit integrierten Versorgungsstrukturen, studentisches Wohnen in der Innenstadt, Co-Working-Spaces, Versorgungsmöglichkeiten mit regionalen Produkten, Stärkung von Funktionen für Begegnungs- und Aufenthaltsqualität, Deckung von wachsenden (bei vorhandener Mieterschaft) und zusätzlichen Wohnraumbedarfen beim qualitativen Mietwohnungsbau, altersgerechten- und barrierearmen Wohnen, Ermöglichung von Wohneigentum und Einfamilienhausbau. Die Stadtentwicklungspolitik in Frankfurt braucht einen deutlich stärkeren gesamtplanerischen Ansatz hin zu einer Steuerung für Flächenfunktionen. Weg von einer primär auf Marktnachfragen reagierenden Bewertungsfunktion.

Im Umgang mit Investoren und Projektentwicklern braucht Frankfurt ein neues Selbstbewusstsein. Das Paradigma von der Demut und Dankbarkeit gegenüber Investitionsinteressenten muss dem Selbstbewusstsein weichen, dass aus Erfahrungen der Vergangenheit (Horten-Komplex) und deren negativen stadtbildprägenden Wirkungen auf Jahrzehnte gelernt werden muss. Wird ein Projekt den qualitativen Ansprüchen nicht gerecht, dürfen die wenigen, landesweit kaum noch vorhandenen Filetflächen nicht nach dem bisherigen Paradigma "Hauptsache es passiert überhaupt etwas auf der Fläche" preisgegeben werden.

Die Flächen im Umfeld der Europa-Uni sind ausschließlich für eine Campusentwicklung und potentielle Erweiterung der Universität vorzuhalten. Die Lebuser Vorstadt und das nördliche Oderareal verfügen über zahlreiche Brachflächen mit hohen Anteilen von Kontamination. Hierfür sind Nachnutzungs-Konzepte zu erarbeiten und Kostenanalysen zu erstellen. Als urbanes, innenstadt- und odernahes, naturverbundenes Wohnareal hat dieses Gebiet großes Potential. Ohne Förderungen wird das schwerlich zu realisieren sein.

2. Innenstadt und Mobilität

Hauptmerkmal attraktiver Innenstädte ist, dass sich dort viele Menschen aktiv und gern aufhalten. Eine der Prämissen dieser Lebendigkeit lautet: Menschen statt Autos. Es kann und darf keine Perspektive unserer Innenstadt sein, die wenigen kostbaren Flächen als Stellflächen für Parkgelegenheiten zu verbrauchen. Ein Wandel des Verkehrsverhaltens muss durch konsequente Angebotsverbesserung, Begrenzung und Steuerung unterstützt werden. Innerstädtische Mobilitätsanforderungen können künftig durch eine modernisierte, barrierefreie Straßenbahnflotte sowie Radverkehr und E-Bikes abgebildet werden. Die Innenstadt soll ein Ort der sicheren Begegnung, des Flanierens und der Aufenthaltsqualität sein. Mit Flächen für Sport, kulturelle Aktionen sowie Picknick auf der Wiese. Neben den lokalen Einzelhandelsgeschäften bietet sie Optionen für Flohmärkte, Second Hand/Wiederverwertung, die Vermarktung des regionalen Einzelhandels sowie des Obst- und Gemüseanbaus.

Der Doppel-Stadtraum wird nur dann weiter zusammenwachsen, wenn er sich auch als Begegnungsraum entwickelt. Sowohl in Słubice als auch in Frankfurt müssen sich die an die Stadtbrücke angrenzenden Bereiche zum natürlichen Zentrum entwickeln und die Möglichkeit für verschiedene Formen von konsequent und grenzüberschreitenden Aktivitäten und Veranstaltungsformaten entwickeln. Daran anschließend können und werden die beiden Oderufer zunehmend ihre Promenadenfunktion entfalten können und zentrale urbane Funktionen übernehmen. Die Innenstadt ist in der Perspektive bis 2035 als "autoarme Innenstadt" zu planen. Das steht und fällt mit dem Angebot an praktikablen, attraktiven Alternativen. Denn nicht vorrangig Verbote und Einschränkungen führen zu Veränderungen im Verkehrsverhalten. Zügig umsetzbar sind mehr sowie breitere Radverkehrswege, CityBike-Stationen am Bahnhof, Uni-Campus, Oderpromenade und Magistrale...

3. Klimaschutz

Eine breite Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hat sich dafür ausgesprochen, dass Frankfurt einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leistet. Daher werden wir das abgelaufene Klimaschutzkonzept nun zügig evaluieren und schnell zu neuen Maßnahmen kommen. Klimaschutz und Klimaanpassung werden ein Querschnittsthema in allen Plänen, Konzepten und Handlungsfeldern werden. Unser Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050. Dafür werden sich unsere städtischen Gesellschaften zusammentun, um die großen Handlungsfelder Wohnen, Verkehr, Strom- und Wärmeerzeugung gemeinsam und koordiniert anzugehen.

Der Klimawandel führt uns immer deutlicher vor Augen, wie wichtig Bäume und Grünflächen für die Artenvielfalt und damit auch für uns sind. Bürger treten dafür ein, Bäume wo immer möglich zu erhalten, gut zu pflegen und artenreiche Grünflächen zu schaffen. Wir erproben Blühwiesen und konnten mehr Bäume als in den Vorjahren pflanzen. Wir müssen das Pflegekonzept neu aufstellen, ein Kleingartenkonzept erarbeiten und mehr Ersatzpflanzungen umsetzen.

4. Kultur als Wachstumsmotor

Am Beginn von dynamischen Entwicklungen in interessanten Städten steht häufig eine kreative kulturelle Szene, die ein Stadtgebiet für sich entdeckt. Ob Entwicklungsideen für den Köhlmannhof, das ehemalige Kleisttheater oder Ansiedlungsüberlegungen der Festivalszene (Bucht der Träumer, Yogaunited) – eine offene, kreative Szene wirkt als nachhaltiger, positiver Katalysator für Stadtentwicklung. Für Frankfurt und Słubice bilden Experimentierfreudigkeit, entwicklungsfähige Areale, verhältnismäßig geringe Kosten, das spezielle, internationale Doppelstadtflair, die Internationalität der Viadrina sowie die kulturwissenschaftliche Fakultät einen spannenden Boden für eben jenes Potential.

Ob auf dem Ziegenwerder, in Parkanlagen oder auf Abrissflächen in den Stadtteilen: Frankfurt verfügt über eine schier unerschöpfliche Anzahl von ungenutzten Flächen, die auch in den kommenden Jahren keiner baulichen Verwendung zugeführt werden. Diese sind als Potentialflächen für Entfaltung neu zu erfassen, zu denken und anzubieten. Es spricht viel dafür, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, freie Flächen gegen die Übernahme von Pflegeverantwortung zeitweise an die Vereinslandschaft der Stadt zu übergeben.

5. Wirtschaftsförderung neu aufstellen

Bei der städtischen Wirtschaftsförderung und den in der Wirtschaftsförderung aktiven städtischen Unternehmen soll eine Konzentration von Aufgaben und Strukturen vorangetrieben werden. Weiterhin wird die Entwicklung und Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen nach Möglichkeit forciert, damit Investitionen und Wachstum zukünftig schneller realisiert werden können.

Das stadtentwicklungspolitische Potential unserer Städtischen Gesellschaften (z.B. bei den Themen: Klimaschutz, Fuhrparkmanagement, IT-Bündelung, Elektromobilität, Smart City) wird noch nicht ausreichend genutzt. Es muss unmissverständlich klar sein, dass jede städtische Beteiligung nie ein Selbstzweck ist, sondern alleine dem städtischen Interesse dient.

Was wir daher ebenfalls brauchen, ist eine kritische Überprüfung der Verhältnismäßigkeit von Haushaltslage und Situation der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen. Für sämtliche Gesellschaften gilt dabei die Zielsetzung, Zuschussreduzierungen oder zusätzliche Gewinnentnahmen zu realisieren. Ausschließlich daraus resultierende wirtschaftliche Schieflagen können dem entgegenstehen. Alternativ dazu kann ggf. die Realisierung von städtischen Projekten (inklusive Finanzierung und Personal) übertragen werden. In den kommenden Monaten sind Zuschussreduzierungen (MuV, ICOB) und Gewinnentnahmen (FWA, Stadtwerke, Wohnungswirtschaft, TeGeCe) zur Entlastung des städtischen Haushaltes sowie zur Deckung städtischer Finanzierungsbedarfe zu realisieren.

Visionen haben Bestand

Diese Visionen sind positive Impulsgeber für unsere Stadt und haben weiterhin Bestand: die Europäische Doppelstadt/Europäischer Leuchtturm, Hauptstadt Ostbrandenburg, Dialogstadt/Stadt der Bürgergesellschaft. Eine neue Visionsdebatte ist nicht notwendig.

Abschied von Projekten

Angesichts der Notwendigkeit einer neuen Priorisierung werden wir uns von einigen angekündigten Projekten verabschieden: die Bewerbung um eine Landesgartenschau und die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt. Stattdessen werden wir unsere Priorität auf das Stadtjubiläum 2028 lenken (775-Jahrfeier/d.R.).

Strategische Neuausrichtungen

■ Das Projekt "Slubicer Straße" hat nach Jahren mit dem aktuellen Projektentwickler noch immer nicht die unzweifelhafte Reife für einen Baustart 2021 erreicht. Um keine weitere Zeit zu verlieren und andere potentielle Entwicklungsoptionen nicht unnötig zu blockieren, wird das Projekt daher in der aktuellen Konstellation für beendet erklärt und neu aufgestellt.

■ Sollte das Projekt "Marktostseite" nicht bis Mitte 2021 die unzweifelhafte Reife für den Baustart 2022 erreicht haben, ist auch dieses Projekt in der aktuellen Konstellation zu beenden und neu aufzustellen.

■ Der Verkauf des BIC wird vonseiten der Verwaltungsspitze befürwortet. Diese Position wurde den Mitgesellschaftern bereits mitgeteilt. Die inhaltlichen Aufgaben (Gründerberatung) sind aus Sicht der Stadt auf ihre Notwendigkeit (Parallelstruktur zu IHK, HWK, Sparkasse) zu prüfen und ggf. in das ICOB zu integrieren. Der Verkaufserlös ist direkt als Eigenanteil in die Erschließung von Gewerbe/Industrieflächen zu investieren.

■ Im Zuge der Erarbeitung des neuen Konzeptes für die Wirtschaftsförderung ist das Binnenverhältnis von städtischer Wirtschaftsförderung, ICOB, BIC und TeGeCe ebenso zu klären wie das jeweilige Aufgabenspektrum und das Zusammenspiel mit IHP, IHK, HWK und WFBB.

■ Der Umzug des Zolls auf die Fläche GVZ-Nord wird städtischerseits auf den Prüfstand gestellt. Die positiven wirtschaftlichen und finanziellen Effekte dieser "Ansiedlung" sowie eine daraus resultierende Aktivierung alternativer Gewerbe/Ansiedlungsflächen muss in einem zeitlich und finanziell adäquaten Verhältnis zum Verlust einer attraktiven, kurzfristig nutzbaren Ansiedlungsfläche stehen. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss die Zoll-Umsiedlung abgelehnt werden.

■ Für das KV-Terminal als wichtiger Pfeiler des Logistikstandortes ist die Entscheidung über die künftige Ausrichtung, Betreibung und Finanzierung so vorzubereiten, dass der politische Raum bis Ende 2020 damit befasst werden kann.

■ Die Fortschreibung und Umsetzung des Jugendförderplanes 2021-2024 hat eine hohe Priorität.

■ In Abhängigkeit von der weiteren Einhaltung der Zusagen von Bund und Land (vor Covid-19) wird das Projekt Collegienhaus/Stiftung Haus Brandenburg auf den Prüfstand gestellt.

Abschließend stellt Wilke fest: "Dabei ist es nun vor allem wichtig, unangemessene Rücksichtnahme auf Strukturen, Personen, Gewohnheiten oder Befindlichkeiten beiseite zu stellen. Dieses Papier ist ein Diskussionsangebot der Verwaltungsspitze für den politischen und öffentlichen Raum."

Das Strategiepapier enthält eine weitere umfangreiche Liste von begonnenen Schwerpunktprojekten mit hoher Priorität – von der Frankfurt-Kampagne über die grenzüberschreitende Buslinie bis zum Alten Kino. Insgesamt handelt es sich hier um einen Auszug aus dem Strategiepapier.