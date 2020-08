Christian Heinig

Bernau (MOZ) Am Bernauer Fahrradparkhaus am Bahnhof besteht die Möglichkeit, weitere Radboxen zu integrieren. Das ist das Ergebnis einer Prüfung, mit der die Stadtverordneten das Rathaus im Frühjahr beauftragt hatten und die am Dienstag im Finanz- und Wirtschaftsausschuss (17 Uhr, Grundschule am Blumenhag) diskutiert wird.

Durchgeführt hat die Prüfung das in Bernau ansässige Ingenieurbüro Hübler GbR. Dabei ist herausgekommen, dass an der Südwestseite der Parkhauses noch eine Grundstücksfläche besteht, die das Aufstellen zusätzlicher doppelstöckiger Fahrradboxen erlaubt. Vorgesehen werde eine Reihe längs der Fassade und eine kurze Reihe im rechten Winkel dazu. So könnten zusätzlich bis zu 54 einfache Boxen für Fahrräder in Doppelstockbauweise auf dem Grundstück aufgestellt werden, heißt es in einer Vorlage. Bei einer anderen Variante, die fünf Fahrradboxen mit einer Ladesäule vorsieht, wären es immerhin noch 49 Boxen.

Um den Bereich gegen unbefugtes Betreten zu sichern, wäre es nötig, den Grundstücksstreifen zwischen Fahrradparkhaus und den neuen Boxen mit einem Zaun und Tor auszustatten. Die Kosten für das gesamte Vorhaben sollen sich auf 102 000 Euro belaufen.

Aktuell gibt es im Fahrradparkhaus Bernau neben den kostenfreien Abstellanlagen auch 58 Boxen, die zum Preis von 95 Euro jährlich angemietet werden können. Das Problem: Sie sind seit 2016 dauerhaft belegt.