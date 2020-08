BRAWO

Brandenburg "Ich heiße Emely Alena Muschke und wohne in Rathenow. Ich bin 21 Jahre alt, beende jetzt mein BFD in der Behindertenhilfe und fange die Erzieherausbildung an. Am liebsten kuschle ich mit meinen beiden Katzen vor dem Fernseher oder mit einem spannenden Buch, besuche meine Familie, schreibe an meinem Buch oder bin auf dem Reiterhof und verbringe die Zeit mit meiner Reitbeteiligung. Ich wünsche jedem, der das liest und allen anderen Kandidatinnen alles Gute und viel Erfolg!"

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen. Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Hobbys…) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de. Wichtig: Ihre Telefonnummer muss für mögliche Rückfragen dabei sein.

Jede Woche wird eine Kandidatin vorgestellt und am Monatsende online zur Wahl "Die schönste Brandenburgerin des Monats" gestellt. Wer das Voting für sich entscheiden kann, ist für die Jahres-Wahl qualifiziert.