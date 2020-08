BRAWO

Lehnin (BRAWO) Im Rahmen der 45. Lehniner Sommermusiken spielt Henry Moderlak am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr in Kloster Lehnin Barock-Trompete. Begleitet wird er dabei an der Orgel von Gerhard Oppelt, dem musikalischen Leiter der Lehniner Sommermusiken.

Bereits als 7-Jähriger begann Moderlak an einer Musikschule Trompete zu spielen. Fleißiges Üben, Talent und der oft formulierte Ansporn seiner Eltern: "Junge üb’, dann siehst du vielleicht mal die Welt – mit der Musik geht das..." brachten ihn mit 15 Jahren nach Dresden an die Spezialschule für Musik "Carl Maria von Weber". Nach seinem Diplom im Studiengang Orchestermusik 1993, folgten Stationen in Berlin, wo er sich an der Akademie für historische Aufführungspraxis intensiv dem Spiel der Barocktrompete widmete, und Basel, wo er ein Aufbaustudium für alte Musik absolvierte.

Heute arbeitet Henry Moderlak in verschiedenen Ensembles in Deutschland, der Schweiz sowie ganz Europa und produziert Rundfunkaufnahmen sowie CDs. Zudem ist der Trompeter Teil des Ensembles "Berlin Baroque", welches 1993 von Gerhard Oppelt gegründet wurde. Die Besetzung des Ensembles mit Originalinstrumenten und originalgetreuen Kopien gewährleistet eine stilgerechte Darstellung der Musik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts und lässt den charakteristischen Klang der Alten Musik zum Hörerlebnis werden.

Für die Lehniner Sommermusiken greift Henry Moderlak, der mit seinem Spiel die Zuhörer immer wieder zu begeistern weiß, einmal mehr zur Barock-Trompete. Gerhard Oppelt begleitet ihn an der großen Orgel, der Truhenorgel und dem Orgel-Regal. Zu hören sein wird ein spanisches Barock-Konzert. Das Programm führt durch verschiedene spanische Landschaften und ersetzt vielleicht zumindest teilweise wegen der Corona-Pandemie unerfüllte Spanien-Sehnsüchte. Spanische Komponisten des 17. Jahrhunderts fügen sich perfekt ein in das diesjährige Motto des Festivals "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes".

Der ursprünglich für diesen Termin am 21. August. vorgesehene Landesjugendchor Sachsen-Anhalt musste wegen die Corona-Pandemie leider absagen.

Bis in den September hinein erwarten das Publikum bei den 45. Lehniner Sommermusiken hochkarätige Konzert-aufführungen in der Klosterkirche Lehnin sowie am 19. September in der Feldscheune des Klostergartens.

"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" - ein Psalm Davids (19,2) und zugleich Grundlage vieler Kompositionen aller Zeiten - ist Motto und Losung der diesjährigen Sommermusiken. Solisten, Instrumentalensembles und Chöre führen Werke auf, die die Verbindung zwischen Himmel und Erde beschreiben. Seit der Antike betrachtete man die Beziehungen der Gestirne zueinander als eine Art himmlische Musik. Dies fand Eingang in komplexe musikalische Kompositionen, die einen göttlichen Kosmos abbilden sollten.

Die Lehniner Sommermusiken knüpfen an diesen Gedanken an und präsentieren einen Reigen sphärischer und traumhaft schöner Konzerte in einer malerischen Umgebung. Das komplette Programm ist unter www.klosterkirche-Lehnin.de erhältlich.

Die Lehniner Sommermusiken finden in Kooperation mit dem Diakonissenhaus Berlin Teltow statt und werden vom Landkreis Potsdam Mittelmark maßgeblich unterstützt.

Die St. Marien-Klosterkirchengemeinde trägt als Veranstalter der aktuellen Situation Rechnung. Neben den einzu-haltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden von allen Veranstaltungen auf www.klosterkirche-lehnin.de Musikvideos zu sehen sein, so dass auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, in den Genuss der Konzerte kommen.

Es wird gebeten, sich über aktuelle Regelungen zu den Veranstaltungen betreffend Corona unterwww.klosterkirche-lehnin.de zu informieren.

Eintritt Konzerte in der Klosterkirche: 15 € / ermäßigt 12 € | Jugendliche (15-18 J.) 5 € / Kinder frei Rock im Kloster in der Feldscheune: einheitlich 5 €

Karten können ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden sowie im Vorverkauf telefonisch unter: 030 - 80 90 80 70.