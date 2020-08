OGA

Schwante (MOZ) Ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Montagabend an der L170 in Schwante angefahren und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ihm eine 57-jährige Mazda-Fahrerin in Höhe der Straße Am Birkenwäldchen die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er lehnte aber eine medizinische Behandlung ab, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag.