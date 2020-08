Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein dunkelgrauer Audi Q5 ist an der Fontanestraße in Hennigsdorf gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wann genau das erst im vergangenen Jahr zugelassene Fahrzeug verschwand, ist unklar. Der Eigentümer hatte es am Donnerstag geparkt und den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-TA 777 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro.