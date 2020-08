Ute Jahnke

Falkensee Journalist und Autor Christian Y. Schmidt lebt seit 2015 in Peking. Mitte April kam er mit einem der letzten Flieger vor dem Corona-Shutdown aus China nach Deutschland, um eine Reihe familiärer und geschäftlicher Dinge zu erledigen. Das ganze sollte eigentlich nur zwei Wochen dauern. Doch nach wie vor sitzt Schmidt in Berlin fest. Seine Frau hat er seit vier Monaten nicht gesehen. Erst, wenn die Fallzahlen in Deutschland und China wieder drastisch sinken, kann er nach Hause fliegen, ohne sich aufgrund der derzeit hohen chinesischen Einreise- und Quarantäne-Auflagen– mit neu zu buchendem Flugticket und teurer Hotel-Quarantäne – zu verschulden. Umso mehr ärgert es ihn, dass viele Deutsche nicht kapieren, dass das Corona-Virus tatsächlich existiert und hochgefährlich ist. Er selbst hat schließlich in China gesehen, was passieren kann.

In Deutschland bekannt ist Schmidt vor allem für seine satirisch-sarkastische Ader, die in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich in allerlei Büchern und Zeitschriftenartikeln zu erkennen war. Jahrelang war er unter anderem Redakteur des Satire-Magazins "Titanic". Dass Schmidt nun in Berlin "gestrandet" ist, ist vor allem für Fans des Autoren ein Glücksfall.

Am vergangenen Wochenende lud Schmidt zu einer Gartenlesung in Falkensee-Finkenkrug und las vor ausverkauftem Garten dem 50-köpfigen Publikum aus seinem neuen Buch "Der kleine Herr Tod", sowie – als Weltpremiere – Auszüge aus einem noch unveröffentlichten Fortsetzungsroman.

"Der kleine Herr Tod" ist ein Angestellter in der Unterwelt, hat Uniabschlüsse in "Sterbologie", "Death Metal" und "Apokalyptik", besuchte Seminare in "klassischem Sensenschwingen" und "Wurm- und Madenkunde" und erhielt mit seiner Diplomarbeit "Geh doch ins Licht! - Wie man Trottel effektiv abholt" die Bestnote 6,66. Somit hätte er beruflich bestens zum "Abholen" in der Menschen-Kategorie für "Trottel wie Autorennfahrer, Bungee-Jumper und Talkshowmaster" eingesetzt werden können. Doch stattdessen muss er sich bei der Arbeit ausschließlich auf das Ableben von Hühnern auf der ganzen Welt konzentrieren, was in der Unterwelt kein sonderlich hohes Ansehen genießt. Da die Schlachtbetriebe immer mehr wie am Fließband arbeiten, hat er schließlich so viel zu tun, dass er einen Burnout erleidet. Als er zur Erholung eine Auszeit auf der Erde nehmen soll, trifft er einen unheilbar krebskranken 13-jährigen Jungen, mit dem er eine Death Metal-Band gründet, was beide total "nekro" finden. (Das sagt man in der Unterwelt für "cool".). Das ganze Buch ist gespickt mit herrlich makabren Wortspielen und Seitenhieben auf die Gesellschaft.

Bei seinem neuen, noch nicht erschienenen Buch mit dem Arbeitstitel "Der kleine Herr Tod und der Corona King" wird der kleine Herr Tod dann während der Corona-Pandemie von seinem Chef zum "Corona-Spezialagenten der Unterwelt, mit der Lizenz zum Eindämmen und Desinfizieren" ernannt, damit die völlig überforderten Mitarbeiter der unterirdischen Menschenabteilung ihrer Arbeit wieder ordentlich nachgehen und "Menschen abholen" können. So geschieht es, dass er sich – von der Technikabteilung à la James Bond mit Tarnkappen, Zaubertinte, selbstreinigenden Spritzen, Desinfektionsmittel und Knallfröschen ausgestattet – in die Stadt der Verrückten begibt: Berlin. Schließlich agieren hier Leute wie "Attila – der Dummenkönig, der hier viele Anhänger hat" und Jugendliche feiern dichtgedrängt und unmaskiert Partys in Parks, wobei sie aus derselben Flasche trinken und sich denselben Joint teilen. Der kleine Herr Tod spricht sie freundlich an, erklärt ihnen die Hygieneregeln und verschenkt kurzerhand selbstgedrehte, mit Desinfektionsmittel zugeklebte Joints, damit alles seine Ordnung hat. Kaum haben sich die Jugendlichen damit angefreundet und der kleine Herr Tod sich der nächsten Menschentraube zugewandt, erscheint eine zwielichtige Gestalt und überredet die Jugendlichen, sich doch nicht an die "uncoolen" Hygieneregeln zu halten. Hier entwickelt sich die Geschichte zu einem Krimi. So entdeckt der kleine Herr Tod eine Armee aus Milliarden winziger Corona-Viren, die ihrem Anführer, dem "Corona King", huldigen und die Vernichtung der Menschheit planen – und zwar in ihrem "heiligen Infektionstempel": der Berliner Nobel-Disco Berghain, wo sogar der berühmt-berüchtigte Türsteher Sven Marquardt eine wichtige Rolle spielt. Der Corona König schimpft über die "NNWO": "Die Nur Noch Waschordnung. Die befiehlt, dass die Menschen sich dauernd die Hände waschen müssen, damit wir Viren keine Chance mehr haben. Sklaverei ist das!" Doch werde seine Armee "hervorragende Bedingungen antreffen. Ich habe die Torfköppe da draußen besabbelt. Masken trägt kaum einer mehr. Hände waschen gilt als uncool. Alle hocken wieder dicht zusammen." Das Ende dieses Romans wird deshalb sicherlich eng mit der Realität verwoben sein.

Wessen Interesse nun geweckt ist, die Lesung aber verpasst hat, muss sich nicht ärgern: Die nächste Satirelesung findet am Freitag, 25. September, in einem Garten in Dallgow-Döberitz statt – nur einen knappen Kilometer vom gleichnamigen Regionalbahnhof entfernt. Dort werden dann die vier aktuellen Redakteure der "Titanic" mit lustigen Texten und Berichten für Unterhaltung sorgen. Diesmal wird auch eine Vielzahl von Büchern ehemaliger "Titanic"-Redakteure feilgeboten, so dass für jeden Satire-Fan etwas dabei ist. Infos und Anmeldungen: www.satire-am-abend.de.