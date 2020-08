Anke Wartenberg

Rathenow Bootstaufe an der Havel: Mitglieder und Freunde des Rudersports fanden sich auf dem Vereinsgelände des Rathenower Ruder-Clubs Wiking zusammen, um ein neues Boot auf den Namen "Günther Lemme" zu taufen.

Der neue Vierer mit Steuermann bzw. Fünfer aus der Werft in Warin konnte dank großzügiger Spenden einiger Ruderkameraden und -freunde des Vereins angeschafft werden. Das Boot ist für die vielen Ausfahrten im Breitensport sowie die zahlreichen Wanderfahrten der Rathenower Ruderer gedacht.

Das Datum der Taufe, 9. August, wurde speziell gewählt, da 96. Geburtstag des Namensgebers gewesen wäre. Günther Lemme war mehr als 80 Jahre lang fest mit dem Rudersport in der Havelstadt verbunden – als aktiver Ruderkamerad und langjähriges Ehrenmitglied. Das Bootshaus des Rathenower Ruder-Clubs Wiking war für ihn über Jahrzehnte, wie er selbst oft sagte, wie ein zweites Zuhause.

Würdevolle Worte zum Ereignis fanden der Enkel, Stefan Lemme, und der Vereinsvorsitzende, Klaus Sommerfeld. Die feierliche Bootstaufe nahm die Witwe, Jutta Lemme, vor, ehe das neue Boot zu Wasser gelassen wurde und auf Jungfernfahrt gehen konnte. Die Besatzung zeigte sich nach ihrer Rückkehr vom neuen Ruderboot hellauf begeistert.

An diesem Samstag, 22. August, begeht der Rathenower RC Wiking sein diesjähriges Sommerfest. Es kann wegen Corona zwar nur im kleinen Rahmen stattfinden, Freunde des Rudersports sind dennoch gern im Bootshaus am Mühlendamm 20 gesehen. An diesem Tag haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, in ein Ruderboot zu steigen und an einer kleinen Führung über das Vereinsgelände teilzunehmen. Mehr Infos zum Verein gibt es auf https://www.rrcwiking.de/ sowie telefonisch im Bootshaus unter 03385/513221.