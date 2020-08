HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Motorräder sind in der Nacht zu Montag aus einer Tiefgarage an der Neuendorfstraße in Hennigsdorf verschwunden.

Den vermeintlichen Diebstahl hatte die Lebensgefährtin des betroffenen Halters der Motorräder angezeigt. Kurz darauf entdeckte sie beide Kräder vor dem Haus und an der Einfahrt zu Tiefgarage.

Die Polizei vermutet, dass Diebe die Motorräder zum Abtransport bereitgestellt hatten. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls auf und gab die Fahrzeuge den Eigentümern zurück.