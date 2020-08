dpa

Karlsruhe/Potsdam (dpa) Die Bundesanwaltschaft hat in Potsdam einen Syrer festnehmen lassen, der als Mitglied einer terroristischen Vereinigung an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein soll.

Der Zugriff erfolgte am Dienstagmorgen durch Beamte des Landeskriminalamts Brandenburg, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vom 14. August vor. Er soll dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer vor, von Januar bis August 2013 als Mitglied an der terroristischen Vereinigung "Ahrar al-Tabka" in Syrien beteiligt gewesen zu sein. Er soll mit einem Maschinengewehr bewaffnet an Kämpfen teilgenommen und so gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Die Ermittler werfen ihm auch vor, Wohnungen in der Stadt Tabka für Kämpfer beschafft zu haben, indem er die Eigentümer vertrieb.