Oranienburg (MOZ) Beamte der Bereitschaftspolizei haben am Montagmorgen in der Erich-Mühsam-Straße einen 22-jährigen Oranienburger festgenommen. Dabei wurden auch Drogen in der Wohnung gefunden.

Wie die Polizei am Dienstag in Oranienburg berichtete, lag gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Fahrens ohne Führerschein vor. Er war zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Nun muss er sich auch noch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. In der Wohnung wurden Drogen, eine Feinwaage und mehrere Handys sichergestellt. Nach der kriminalpolizeilichen Vernehmung in dieser Angelegenheit wurde der 22-Jährige zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Wriezen gebracht.