Juliane Keiner

Fläming (moz) "Wir werden nicht müde, wir geben nicht auf! Wir kämpfen für jedes einzelne Tier", sagt Monika Wieger vom Verein Tierfreunde im Fläming.

Dringend, wirklich sehr dringend wird nach einem Zuhause für Tierschutzpferd Remus gesucht! "Remus, ein zirka 12 Jahre alter Warmbluthengst, wurde von tierlieben Menschen nach langem Kampf gegen eine Farce von Bürokratie, Ignoranz und uneinsichtiger Selbstüberschätzung aus einsamer, verwahrloster Haltung gerettet." BRAWO berichtete. Mit Geld- und Sachspenden wurde eine längst überfällige OP ermöglicht. Im Juni dieses Jahres konnte sein linkes Fesselgelenk durch eine chirurgische Arthrodese behandelt werden. Durch diesen Eingriff ist er nach jahrelanger Isolation nun schmerzfrei. Nach der noch bevorstehenden Kastration soll ihm dann endlich ein verdient pferdegerechtes Leben ermöglicht werden.

Remus, derzeit in 14827 Wiesenburg beheimatet, hat ein liebes Wesen und ist den Menschen zugewandt. "Seine freundliche, ehrliche Art und seine Dankbarkeit lassen einem das Herz aufgehen. Wir sind uns sicher, dass er als Beistellpferd in einer Wallach-Herde guten Anschluss finden kann, denn derzeit lebt er noch ohne Pferdegesellschaft. Wer diesem Pferdemann eine zweite Chance ermöglichen will, ein schönes und artgerechtes Zuhause in gleichgesinnter Gesellschaft bieten kann, wen sein Handicap und seine Vergangenheit nicht stört, wer ihn liebhaben und für ihn da sein will, wird in ihm einen treuen Freund fürs Leben finden. Kontaktiert uns, um ihn kennenzulernen", so Monika Wieger.

Und wem Remus` Schicksal am Herzen liegt und ihn auch ohne die Möglichkeit auf ein Zuhause unterstützen möchte, dem sind die aktiven Vereinsmitglieder um jede noch so kleine Spende auf das Vereinskonto der Tierfreunde im Fläming e. V. unter dem Betreff "Remus" sehr dankbar.

Spendenkonto Tierfreunde im Fläming e. V. Mittelbrandenburgische Sparkasse IBAN: DE02 1605 0000 3660 0082 05 oder per PAYPAL info@tierfreunde-flaeming.de.