Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Inzwischen ist es drei Jahre her, dass die StWB-Bahn im prägnanten Robert-Heimann-Stil feierlich eingeweiht wurde. Seit Montag dreht eine weitere von den Stadtwerken Brandenburg (StWB) gestaltete Bahn ihre Runden durch die Stadt.

Um das passende Design zu finden, hatte sich StWB etwas Besonderes einfallen lassen: ein Ideenwettbewerb wurde ausgelobt, an dem sich Künstler und Agenturen mit ihren Entwürfen unter dem Motto "Elektromobilität in Brandenburg" beteiligten. Letztendlich überzeugte die Brandenburger Agentur "Marketingzeit" mit ihrem modernen Entwurf, der die Stadt Brandenburg, StWB sowie die VBBr in ein harmonisches Gleichgewicht brachte.

Das Layout stellt ein stilisiertes Liniennetz dar. An dessen Haltepunkten werden mithilfe von Piktogrammen und Texten Botschaften zum Thema Energie und Mobilität sowie zur Stadt Brandenburg vermittelt. "Der Bezug zur Stadt wird über unverkennbare Bauwerke wie die Jahrtausendbrücke oder die Friedenswarte hergestellt. Im Gesamtbild erkennt der Betrachter die Verbindung zwischen den beiden beteiligten Unternehmen VBBr und StWB sowie der Elektromobilität zur Stadt Brandenburg an der Havel", erklärt Karina Krüger, aus dem Bereich Marketing.

Weitere Themen rund um das Thema E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und neue Mobilität gibt es auf der neu geschaffenen Themenseite "emobil-stwb.de".