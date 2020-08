Simone Weber

Premnitz Am Fluss gelegen, punktet Premnitz durch Wassernähe. Wer dort wohnt kann sich als Havelstädter bezeichnen. Zuletzt erhielt die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (PWG) Besuch vom havelländischen Landtagsabgeordneten Christian Görke (Die Linke).

Am Arbeitsgespräch nahm auch Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) teil, der die Vorzüge seiner Kommune auf den Punkt brachte: "Mit der sozialen und medizinischen Infrastruktur sowie der für das öffentliche Leben ist die kleine Stadt Premnitz als Industriestandort im Grünen, direkt an der Havel und im Naturpark Westhavelland gelegen, auch ein attraktiver Wohnstandort." Mittlerweile spreche sich dies, so Tebling weiter, auch unter Kleingartenpächtern aus Berlin herum, die möglicherweise Premnitz sogar als ihren Wohnort entdecken würden.

Einen großen Beitrag zur Lebensqualität leistet die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft, die heute rund 1.400 Wohnungen in ihrem Bestand hat. 172 Wohnungen davon wurden dazu gekauft und zum Teil saniert: an der Geschwister-Scholl-Straße, der Clara-Zetkin-Straße und an der Hauptstraße. "Mit Gründung 1991 übernahm die PWG 1.700 Wohnungen. In den ersten zehn Jahren hatten wir keine Probleme mit Leerständen. Wohnungen waren knapp. Erst in den Jahren 2002/2003, als der Viskosebetrieb geschlossen wurde, gab es erste Leerstände. In den Folgejahren haben wir 550 Wohnungen vom Markt genommen. Die meisten im Rahmen des Stadtumbaus", blickte Dietmar Kästner zurück, der seit 1991 als Prokurist im Unternehmen tätig gewesen war, ab 2000 als dessen Geschäftsführer.

Zum 1. August ging Kästner mit 65 Jahren in den Ruhestand. Neuer PWG-Geschäftsführer ist Heiko Ebers, ebenfalls seit Gründung der PWG im Unternehmen, zuletzt zwei Jahre lang als Stellvertreter des Chefs.

"Mittlerweile haben wir 90 Wohnungen neu gebaut. 2012 errichteten wir, als der erste große Vermieter in der Region, Ecke Straße der Freundschaft/Geschwister-Scholl-Straße ein Gebäude für eine Wohngemeinschaft für acht demenzkranke Menschen. 2015 bis 2019 folgte, nach Abriss von Wohnblöcken im Mühlenweg, der Neubau von insgesamt zwölf Stadtvillen mit jeweils vier Wohnungen", so Ebers. "Für 2020/2021 planen wir den Bau eines Wohnhauses für barrierefreies Wohnen, mit insgesamt zwölf Zwei- und Dreiraumwohnungen zwischen 55 und 75 Quadratmeter. Gegenüber vom Bahnhof Zentrum werden wir im gleichen Zeitraum einen Neubau mit zwölf Wohnungen auf drei Etagen errichten lassen."

Christian Görke resümierte: "Zur Infrastruktur eines attraktiven Ortes gehört auch lebenswertes Wohnen. Die PWG ist, bezüglich Bestand, Entwicklung und Verschuldung und attraktiven Mieten, solide aufgestellt."