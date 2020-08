dpa

Berlin In Berlin-Neu-Hohenschönhausen ist eine Achtjährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen war am späten Montagnachmittag in der Warnitzer Straße auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war zunächst unklar, warum das Mädchen auf die Straße lief. Die Achtjährige sei gemeinsam mit ihrer Mutter unterwegs gewesen.

Das Kind wurde mit Verletzungen an einer Hand und am Becken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.