Roland Becker

Velten (MOZ) Auf Baustellen gibt es viel zu feiern: Erfolgte im März der erste Spatenstich und wenig später die Grundsteinlegung, so konnte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Dienstag bereits zum Richtfest für den Anbau an das Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums einladen.

"Mein schlechtes Gewissen geht langsam dem Ende entgegen", sagte er scherzend und mit Blick auf den fast fertigen Rohbau. Für Rektorin Claudia Heimen heißt das: Nur noch ein Schuljahr über müssen die SchülerInnen die Enge aushalten. Der 1997 eröffnete Neubau sei eigentlich schon damals zu klein gewesen, erinnert sie sich. Heimen selbst wird den Neubau nicht mehr als Rektorin einweihen. Vor den nächsten Winterferien scheidet sie aus dem Schuldienst aus.

Im Anbau entstehen elf Klassenräume sowie eine Cafeteria samt Terrasse. Wenn der neue Flügel, der mit dem bestehenden Gebäude verbunden wird, zum Schuljahresbeginn 2021/22 bezogen werden kann, ziehen die Handwerker in den Altbau um. Durch die dort geplanten Umbauten einstehen unter anderem ein Kunstkabinett, Platz für eine Mediathek und für mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek.

Mit Blick auf die Brachfläche in Richtung Breite Straße hat der Landrat bereits das nächste Projekt vor Augen: "Die neue Baustelle für die vierzügige Oberschule wird noch größer werden", verspricht er. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Barbara-Zürner-Oberschule aus allen Nähten platzt und Oberkrämer keine eigene weiterführende Schule erhält.

Bis zum Richtfest dieses Baus kann der Landrat noch das zu diesem Anlass übliche Einschlagen des letzten Nagels üben. Der gestrige Versuch wirkte wenig fachmännisch und landete quer auf statt im Holz.