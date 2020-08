Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Fraktion von FDP und SPD in der Stadtverordnetenversammlung fordern weitere Zugänge zum Schlosspark. Insbesondere um die Zugangssituation für Eltern und Kinder der Park-Kita und künftigen Grundschule im "Schuhkarton" zu erleichtern, soll ein Zugang von der Orangerie in der Kanalstraße ermöglicht werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am 18. August erstmals im Bildungsausschuss (Beginn 18 Uhr, Orangerie) diskutiert wird.

Das Parktor an der Orangerie, das derzeit nur zum Verlassen des Schlossparks genutzt werden kann, soll so ausgerüstet werden, dass es per Chipkarte auch als Eingang genutzt werden kann. Langfristig soll zudem ein weiterer Eingang am Schlosshafen geschaffen werden. Dort wird ein Tor nur für Liefer- und Gartenfahrzeuge genutzt.

Die TKO als Schlossparkbetreiber hatte bereits Anfang vergangenen Jahres über die Möglichkeit zusätzlicher Eingänge gesprochen. Dazu soll ein umgebauter Haupteingang zunächst ein Testlauf sein. Das historische Schlossparkportal wird nur zu bestimmten Festen geöffnet.