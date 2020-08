Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Es waren erschreckende Zahlen, die Uwe Feiler, MdB und parlamentarischer Staatssekretär bei der Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, bei seinem Besuch in der Cantina und im Ketziner Edeka-Markt vergangenen Freitag nannte. Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel würden Feilers Ausführungen zufolge jährlich bundesweit im Müll landen. Das sind etwa 75 Kilogramm pro Kopf. Deshalb wollte er sich zum Motto "Zu gut für die Tonne" in Märkten des Havellandes informieren, welche Möglichkeiten es gibt, diese Situation zu verbessern.

Christian Dorfmann, Leiter des Ketziner Edeka-Marktes, konnte beim Rundgang gleich über eine ganze Reihe Möglichkeiten informieren, die im Markt schrittweise eingeführt werden und gleichzeitig mit einer Verbesserung des Angebotes für die Kunden einhergehen. "Das Angebot an der Frische-Theke wird sehr gut angenommen. Hier wird auch Gemüse mit einer kleinen Druckstelle verwendet, das sonst in der Tonne landen müsste", so Dorfmann.

Während der Zeit der Corona-Pandemie sei der Bedarf wegen der Ansteckungsangst zurückgegangen. Die Bedenken hätten sich jedoch als unbegründet herausgestellt. Noch gutes, aber eventuell zu viel vorhandenes Gemüse und Fleisch übergebe der Markt der benachbarten Cantina für die "Supersuppe", die dort jeden Mittwoch ehrenamtlich gekocht und ausgegeben wird. Auch für das täglich wechselnde Mittagsangebot im Markt, gute Hausmannskost, werden die Lebensmittel verwendet. Durchschnittlich 50 Portionen werden täglich verkauft, informierte der Marktleiter und stellte dem Staatssekretär eine weitere Möglichkeit vor, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Derzeit werde an einer App gearbeitet, über die sich Kunden anmelden könnten, um am Abend nicht verkaufte Backwaren zum reduzierten Preis abzuholen.

Lobend nahm der Staatssekretär auch den Beitrag des Ketziner Marktes zur viel diskutierten Regionalität zur Kenntnis. Im Markt ist diesen Produkten ein Regal vorbehalten. Zu finden sind hier beispielsweise Marmelade vom Falkenrehder "Hexenhof Havelland" sowie das inzwischen recht beliebte "Havelwasser". Wie in der Diskussion deutlich wurde, gibt es aber ein weiteres Problem: die Verpackung.

So erzählte der Staatssekretär von biologisch herstellbarer und auch biologisch abbaubarer Verpackung. Da sie vom Kunden kaum als solche zu erkennen wäre, lande sie oft in der gelben Tonne, was zu Problemen bei der Verarbeitung führen würde. Ein weiteres sehr ärgerliches und die Umwelt stark belastendes Problem in diesem Zusammengang ist die gesamte im Markt anfallende Kunststoffverpackung. Dorfmann berichtete, er müsse diese über die Restmülltonnen entsorgen, da gelbe Säcke des Marktes vom Entsorger nicht mitgenommen werden. Feiler sagte dem Marktleiter deshalb zu, diesen Kritikpunkt in jedem Fall zur Diskussion in den Kreistag mitzunehmen. Weiter sagte er, dass er in dieser Woche viel zum Thema Lebensmittelverwertung und -verschwendung viel gelernt hätte, was er für seine Arbeit nutzen könne und lobte in diesem Zusammenhang die Bemühungen der Handelsketten, Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten.