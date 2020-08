red

Mittelmark Mit rund 500 Kursen und Veranstaltungen startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Potsdam-Mittelmark ins Herbstsemester. Alle Angebote sind auf der Webseite www.kvhs-pm.de zu finden. Die Online-Anmeldung ist unkompliziert ab sofort von zu Hause aus möglich, ebenso per E-Mail, Telefon oder persönlich. Überschrieben ist das Programm mit dem Motto: "Willkommen zurück" – ein bewusst optimistischer Ausblick in den Neustart nach dem reduzierten Programm des Frühjahrssemesters.

Digitale Angebote, viel Neues und Kurse an der frischen Luft

Die digitalen Angebote der KVHS werden stetig ausgebaut, so wird es in diesem Semester viele neue Online-Vorträge und -Kurse geben. "Wir hoffen, so Frau Kühlcke, Leiterin der KVHS, dass wir wieder viele - auch neue - Teilnehmende in der Volkshochschule begrüßen können. Selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Als Ort der Begegnung und des Austausches freuen wir uns, wieder gemeinsames Lernen zu ermöglichen, ob vor Ort oder online." Modernisiert wurde auch die Webseite der KVHS. Alle Online-Angebote sind nun in einer eigenen Rubrik gebündelt. In der neuen Kategorie "Spezial" finden sich Kurse für besondere Zielgruppen, zum Beispiel Bildungsfreistellungskurse für Berufstätige. Dort abgebildet sind auch alle aktuellen Kurse, die an der frischen Luft (Outdoor) stattfinden, wie Wanderungen, Stadtführungen, aber auch "Philosophie im Garten".

Programmvorschau

Online – Kochen und Co.

Neben Online-Sprachkursen sind erstmalig Online-Kochkurse im Angebot, zum Beispiel "Food for future - Nachhaltig Kochen im Herbst". Die Dozentin hat viele Jahre an der Seite der Fernsehköchin und Bio-Ikone Sarah Wiener gearbeitet und einfaches, nachhaltiges Kochen dabei perfektioniert. Ein digitaler Austausch zu Kinderbüchern ist ebenso im Programm, wie viele weitere, meist kostenlose Vorträge aus Politik und Zeitgeschehen. Am heimischen PC live mitverfolgt und kommentiert werden können Vorträge wie "Die USA vor der Wahl", "Pandemien - Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten" oder "Von Melodien zu Wörtern: Wie Babys Sprache(n) lernen". In den eigenen vier Wänden lassen sich zudem betriebswirtschaftliche Fortbildungen online absolvieren, etwa zu Finanzbuchführung oder betrieblicher Steuerpraxis.

Vor Ort – "mit Abstand" bunte Vielfalt

Im Themenschwerpunkt nachhaltige Entwicklung finden sich dieses Semester Vorträge und Workshops zu Klima, (regionalen) Umweltthemen ("Der Wolf im Landkreis PM") aber auch globalen Fragen. Unter der Überschrift "Tatwaffe Geld - tödliche Kredite" wird zum Beispiel spielerisch als fiktiver Kriminalfall beleuchtet, welchen Einfluss Banken und Versicherungen auf Konzerne nehmen.

Viele neue Kreativkurse bieten Erlebnisse unter professioneller Anleitung vor Ort. Ob Schreiben, Malen, Basteln, Gitarre lernen, Nähen, Fotografieren oder Typ- und Stilberatung, das Programm ist bunt und vielfältig und funktioniert, wie schon in den ersten Sommerkursen erprobt wurde, auch gut "auf Abstand".

Kurse zur gesundheitlichen Prävention, Stressbewältigung und Bewegung sind weiterhin stark vertreten und bieten wohlmöglich gerade jetzt den richtigen körperlichen Ausgleich zu Tätigkeiten im Homeoffice, zum Beispiel in Kursen wie "Work-Life-Balance mit Qigong" oder Ballett für Erwachsene.

Auch zahlreiche Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen können wieder besucht werden. Wer Lust auf Neues oder eher Ungewöhnliches hat, kann unter anderem Arabisch, Persisch oder Polnisch lernen. Kompakte Angebote vermitteln an nur einem Wochenende erste Sprachgrundlagen, zum Beispiel in Italienisch, Englisch oder Norwegisch.

Im Bereich Berufliche Bildung und Medien können unter anderem Kompetenzen für den Arbeitsmarkt erworben werden, zum Beispiel in Kursen wie "Word: Texte effektiv gestalten". Wer schnell und einfach eine Homepage erstellen möchte, eine Einführung zum eigenen Smartphone benötigt oder in 2x2 Stunden effizienter Computerschreiben lernen will, wird viele entsprechende Angebote auf der Webseite der KVHS entdecken.

Der neue Programmflyer zum Schmökern bietet eine kleine Auswahl zu den neuen Kursen: https://www.kvhs-pm.de/Flyer Herbstsemester 2020.pdf.