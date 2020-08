Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit ist in den Augen der Menschen in Brandenburg derzeit das wichtigste politische Thema. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Staatskanzlei. Etwas mehr als 1000 Wahlberechtigte ab 16 Jahren wurden Mitte Juni für den Brandenburg-Monitor interviewt.

Es ist die zweite Befragung dieser Art. 2018 stand für die Bürger das Thema Migration mit großem Abstand ganz oben auf der Agenda. In diesem Jahr jedoch hat sich die Brisanz dieses Politikfelds um 21 Prozentpunkte verringert. Gewachsen ist hingegen die Sorge vor Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus.

Mit Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung in Brandenburg herrscht Pessimismus. Glaubten 2018 noch 46 Prozent der Befragten an einen positiven Trend, sind es heute nur noch 34 Prozent. Einen neuen Tiefpunkt hat die Einschätzung zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Mark erreicht. Nur noch 30 Prozent der Befragten sehen dieses politische Ziel als verwirklicht an.

Die Autoren des Brandenburg-Monitors betonten am Dienstag bei der Vorstellung, dass die Ergebnisse selbstverständlich unter dem Eindruck der Corona-Krise stehen würden. Hervorzuheben sei, dass das Vertrauen in Institutionen wie Feuerwehr und Polizei gestiegen sei. Auch politische Parteien, Bürgermeister und Verwaltungen hätten deutlich an Ansehen gewonnen. Allerdings waren 2018 die Werte hier auch dramatisch niedrig.

Die Studien-Autoren gehen davon aus, dass der positive Effekt auf das entschlossene Handeln in der Corona-Krise zurückzuführen sei. 73 Prozent der Befragten zeigten sich mit dem Pandemie-Management der Landesregierung zufrieden. Als weiteren positiven Effekt der Krise diagnostizierten die Autoren, dass der soziale Zusammenhalt und die Solidarität der Menschen untereinander in den Augen der Befragten zugenommen hätten. Leicht zurückgegangen sind die Vorbehalte gegenüber Minderheiten.