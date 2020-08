Jan Michel

Luckenwalde Bei der Bahneröffnung der LLG Luckenwalde konnten die die VfL-Athleten des VfL Brandenburg einen guten Eindruck hinterlassen. Drei erste Plätze, vier Silberplätze sowie zwei Mal Bronze gab es für die kleine Delegation aus der Havelstadt. In der Altersklasse U16 gewann der 13-jährige Raffael Schlieker den 400 Meter Lauf in 68,98 Sekunden. Beim Sprint über 75 Meter wurde er nach 11,13 Sekunden Dritter. Nelly Anouk Borgwardt wann bei der gleichaltrigen Mädchen ebenfalls den Sprint über die Stadionrunde nach 69,46 Sekunden. Beim Sprint über die 75 Meter verpasste sie nach 11,33 Sekunden knapp als Vierte das Podest. den zweiten Platz im Dreisprung der U16 belegte Kolja Krispin mit seinem Hop-Step-Jump auf 10,21 Meter. Im Finale über 200 Meter wurde er Vierter nach 27,86 Sekunden, über die 100 Meter kam er im Finale auf den siebenten Platz. Einen Test für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Senioren absolvierte Thomas Stupat. Dabei wurde er bei den Männern Zweiter über 400 Meter (59,84 Sekunden), Zweiter im Speerwurf mit dem 800 Gramm-Speer (31,73 Meter) sowie Zweiter im Weitsprung mit 5,30 Metern. Den Speerwurf der Männer gewann Patrick Meyer 37,00 Metern, beim Weitsprung kam er mit 5,24 Metern auf den Bronzerang. Beim Dreisprungwettbewerb nahm er außerhalb der Konkurrenz teil und landete bei 11,60 Metern. Für Thomas Frank war es das erste Kräftemessen nach der Wettkampfpause. Der Altersklassenathlet des VfL kam im 100 Meter Sprint auf den zweiten Platz und sprang beim Weitsprung als Vierter knapp am Podest vorbei.