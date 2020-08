Stefan Zwahr

Strausberg (MOZ) Nach der Entlassung beim TuS 1896 Sachsenhausen im September 2019 haben Sie schnell einen neuen Trainerjob gefunden, sind mit dem FC Strausberg seither in der Oberliga unterwegs. Gibt es trotzdem Momente, in denen Sie die Brandenburgliga vermissen?

Bei der Brandenburgliga handelt es sich um eine sehr herzliche und familiäre Liga. Leider ist es so, dass sich viele Aufsteiger nicht etablieren können und irgendwann wieder den Weg in die Landesliga gehen müssen. Andere Teams wie Krieschow oder der RSV Eintracht starten durch in die Oberliga. Damit bleibt das Haupt-Teilnehmerfeld zusammen, wodurch viele Freundschaften entstehen, weil man sich lange kennt. Das lässt mich gern auf die Brandenburgliga zurückschauen.

Wie intensiv verfolgen Sie die Brandenburgliga noch?

Weiterhin sehr stark, da wir nicht nur Spieler aus Berlin ziehen wollen. In der Brandenburgliga sind enorm viele gute Spieler, die absolut das Potenzial haben, Oberliga spielen zu können. Dann gibt es unterschiedliche Faktoren, warum sie es nicht machen. Das geht von Bequemlichkeit bis zum Zeitfaktor. Andere wurden einfach nicht erkannt. Die muss man finden und auf dem Schirm behalten. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie sich die Vereine entwickeln. Ich verfolge gerade den Weg und die Ergebnisse der Spieler, die ich mal hatte.

Welches Team ist der heißeste Titelanwärter?

Ursprünglich bin ich von einer ausgeglichenen Saison ausgegangen, aber beim MSV Neuruppin wurden die Hausaufgaben sehr gut gemacht, Ein klares Ziel wurde formuliert. Die Mannschaft wurde auf den Schlüsselpositionen verstärkt. Der MSV ist der absolute Favorit.

Was trauen Sie den Teams aus Oberhavel zu?

Altlüdersdorf ist absolut im Umbruch. Mit Hans Oertwig wurde ganz bewusst ein Trainer gewählt, der auf junge Spieler setzt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt und drücke die Daumen. Zehdenick ist eine unheimliche Bereicherung für die Liga, wird es aber verdammt schwer haben. Jede Partie ist wie ein Pokalspiel, wo alles reingehauen werden muss. Oranienburg hat sich punktuell sehr gut verstärkt und kann ein Geheimfavorit werden. Bei meinem Ex-Verein ist das Team sehr gut besetzt. Das Trainerteam wird das Beste herausholen.

Wie blicken Sie mit etwas Abstand auf die Zeit in Sachsenhausen?

Ich schaue sehr gern auf die Zeit beim TuS zurück. Es war vier Jahre und drei Spieltage eine wunderschöne Zeit. Ich durfte viele fußballverrückte Leute kennenlernen, die mir viel ermöglichten. Es kommen sogar noch heute Spieler der Zweiten und Dritten nach Strausberg.

Dennoch genießt die Oberliga nicht den besten Ruf. Viele Teams aus der Brandenburgliga sprechen von mangelnder Attraktivität. Warum?

Dass die Oberliga in Oberhavel/Barnim nicht angekommen ist, liegt hauptsächlich daran, dass diese Region mittlerweile mit acht Teams die Brandenburgliga bestückt und es dadurch viele imposante Partien gibt. Da ist das Zuschauerinteresse deutlich höher, als wenn Stendal, Pampow oder Rostock II kommt – ohne diesen Mannschaften zu nahe treten zu wollen. Die Oberliga ist die letzte Stufe vor dem bezahlten Fußball. Es gibt Spieler und Trainer, die es hauptberuflich machen. Das hebt alles auf eine andere Ebene und erweitert den Horizont.

Was sind in sportlicher Hinsicht die größten Unterschiede?

In der Oberliga wird recht körperbetonter und robuster Fußball gespielt. Viele Spieler aus Nachwuchs-Leistungszentren sind am Ball. Die muss man erst mal in das Berliner Umland und die ländliche Region holen. Selbst schafft es Oberhavel nicht, dieses Potenzial an Spielern auszubilden. Auf dem Spielermarkt die richtigen Leute zu finden, ist schon für die Brandenburgliga ein sportliches Unterfangen. Darum müssen immer wieder Leute aus Berlin geholt werden.

Sie haben nun aber einen Spieler aus Oberhavel verpflichtet. Was erhofft sich Strausberg von Finn Wozniak?

Er ist ein ganz feiner Junge. Ich habe mich lange mit ihm beschäftigt, da er aus der Region kommt. Ich hätte ihn gern in Sachsenhausen gesehen. Es hätte soweit auch alles gepasst, doch dann kam Lichtenberg 47 und hat mit der Regionalliga geworben. Den Sprung hat er nicht ganz geschafft. Finn, der viel aus der Zeit in Zehdenick und am Leistungszentrum von Energie Cottbus mitgenommen hat, konnte sich in Lichtenberg mit erfahrenen Leuten auf der linken Außenverteidigerposition messen. Nun muss für ihn das Ziel sein, sich in der Oberliga zu etablieren. Danach kann er den Weg Richtung Regionalliga noch einmal angehen. Das ist die Herausforderung, der er sich stellen möchte. Ich denke, dass er diese Liga spielen kann.

Können Sie nach der langen Corona-Zwangspause einschätzen, wie stark die Liga ist?

Ich denke, dass es keiner aktuell einschätzen kann, wie stark oder schwach die Liga ist. Die ersten Spiele der Saison werden eine absolute Wundertüte. Zudem glaube ich, dass die Transferpolitik bei vielen Oberligisten noch nicht abgeschlossen ist, da die Wechselperiode bis zum 5. Oktober verlängert wurde. Aber klar ist schon: Ich bin sehr überrascht über die Transferpolitik, die einige Vereine gefahren haben, wenn immer von großen Einbußen in der Wirtschaft gesprochen wird.

Welches Ziel wurde in Strausberg formuliert?

Wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an. Damit kann man nicht absteigen.